Talent Heidenreich měl sezonu snů, oslava ale byla jako z hororu

„Musel jsem na antidopingovou kontrolu, kde jsem seděl dvě hodiny, to mi oslavy trochu zkazilo. Chyběl jsem s klukama v autobuse. Navíc se mezi medaile zamotala jedna z dubnového finále poháru. A tu jsem dostal zrovna já. Nepříjemné,“ šklebil se český talent.

Zlatý kov mu dodatečně vymění. Atalanta získala juniorský titul po dlouhých 21 letech, ve finále Primavery zdolala Inter Milán 1:0 gólem Colleyho z 84. minuty. Heidenreich patřil do základní sestavy. „Finále bylo těžší než semifinále, kde jsme porazili FC Turín 4:3 po prodloužení. Přišlo hodně fanoušků, byla skvělá atmosféra a šlo o všechno.“

Odchovanec mosteckého a teplického fotbalu v letošním ročníku trénoval s áčkem Atalanty, jako kapitán dovedl reprezentaci do 19 let na mistrovství Evropy, zvolili ho nejlepším českým starším dorostencem za rok 2018, teď má italský titul. Mohla být sezona lepší?

David Heidenreich (dole) vyhrál s Atalantou Bergamo italský juniorský titul, finále hrál v základní sestavě.

„Sice přišlo zranění kolena, ale rychle jsem se vrátil a sezona byla skvělá. Doufám, že ji ještě zkrášlím na červencovém Euru devatenáctek. Máme výbornou Francii, pak Irsko s Norskem. Nejsou to žádní nazdárci, ale máme šanci dostat se do semifinále. Tam bychom se mohli potkat s Itálií, kterou jsem už hodně chtěl do skupiny,“ přeje si Heidenreich, jehož táta je šéftrenér Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje a strýc šéfuje druholigovému FK Ústí.

Heidenreichova Atalanta je v Itálii na vzestupu, důkazem je historický bronz áčka a premiérový postup do Ligy mistrů.

„Ta noc, kdy to dokázali, to ani nešlo spát. Bylo slyšet všechno, co se v ulicích děje. Pro celé město je to neskutečný zážitek,“ líčí obránce. Že by i on zasáhl do Ligy mistrů? „Tohle neřeším. Jdu postupnými kroky.“

Zda ty další budou dál v Bergamu, zatím netuší. „Doufám, že mě hodnotí kladně. Posunul jsem se fotbalově i mentálně. Teď v létě se rozhodne, jak to bude dál. Já věřím, že ještě alespoň jednu sezonu tu zůstanu a zahraji si Youth League, což je malý splněný sen.“