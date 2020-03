V jeho městě je nejvíc mrtvých. Tragédie, říká talentovaný fotbalista

„Je to hrozné číst, že je to nejvíc zasažené město na světě, že je tam nejvíc mrtvých. Je to město, kde bydlím, kde to normálně žije. Na ulicích, kde je vždy vidět tolik lidí, je teď armáda, policie. Prožívám velký smutek, protože to zasáhlo moje město,“ uvedl Heidenreich pro ČTK v rozhovoru, který zprostředkovala agentura Sport Invest.

Český talent si udržuje kontakt se spoluhráči, kteří v Itálii museli zůstat. Často s nimi komunikuje.

„Říkají, že je to hodně smutné. Každých deset minut slyší sanitky nebo zvony, které odbíjejí pro ty, co umřeli...“ hlesl devatenáctiletý fotbalista, který se městu snaží pomáhat alespoň na dálku, jak prozradil v nedávném interview pro MF DNES.



„Beru plat za něco, co teď nedělám, takže část peněz půjde na pomoc nemocnicím. Jako mužstvo U19 jsme nemocnici přímo v Bergamu darovali zatím zhruba 26 tisíc korun, což je tisíc eur. Určitě to tím nebude končit, asi každý z nás bude nějakou částku z platu posílat dál,“ uvedl.

Český obránce prohlásil, že z jeho týmu se koronavirem nikdo nenakazil. U áčka Atalanty nicméně onemocněl gólman Marco Sportiello. „S ním jsem do kontaktu nepřišel. U nás v devatenáctce jsou všichni v pořádku, každý den si píšeme ve skupině. Nikdo nemá zásadní problémy, že byl měl horečku, potíže s dýchacími cestami. V pořádku je i celý realizační tým,“ řekl Heidenreich.

Stejně jako ostatní hráči mládežnických týmů Atalanty nechyběl 19. února v Miláně na zápase Ligy mistrů s Valencií (4:1), který někteří epidemiologové označili za spouštěč rychlého šíření nákazy. Na utkání dorazilo asi 45 tisíc lidí z Bergama.

„Říká se hodně věcí, těch scénářů je hodně. Na zápase jsem byl, panovala úplně neskutečná atmosféra. Obyvatelé Bergama jsou hodně věrní fanoušci, jezdí skoro na všechny zápasy, co se dá. Když byla možnost skoro zaplnit San Siro, protože pár tribun nemohlo být obsazených, tak samozřejmě přijeli. Byl to krásný zážitek pro všechny,“ uvedl.

„Když to porovnám s tím, když Atalanta hrála v Miláně proti Interu, což byl můj první zápas na lavičce áčka, tak tam bylo 70 tisíc lidí a nebyli zdaleka tolik slyšet jako teď těch 45 tisíc fanoušků z Bergama,“ dodal.

A byli na tribunách i senioři, pro které je nový typ koronaviru obzvláště nebezpečný?

„Nevšiml jsem si, že by na stadionu bylo více starších lidí. Všichni z akademie jsme byli v jednom sektoru společně, byli tam třeba i rodiče,“ podotkl Heidenreich, který za největší chybu obyvatel Bergama považuje nedodržování speciálních opatření.

„Většina lidí tam bydlí například s prarodiči. A když dostali nějaká nařízení, tak je nedodržovali,“ prohlásil. „Dělali si, co chtěli, až do té doby, než to bylo takhle špatné. To vidím jako hlavní problém.“