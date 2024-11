Podezřelá žlutá karta? Rozhodčí Coote má další potíže, vyšetřují ho kvůli sázkám

Suspendovaný rozhodčí David Coote má další problém. Anglická Fotbalová asociace ho začala vyšetřovat kvůli podezření z udělení žluté karty kvůli sázkám. Informoval o tom deník The Sun,...

Nevypadali, že by se jim do hodnocení zrovna dvakrát chtělo. A není se čemu divit, vždyť sparťanští fotbalisté právě zažili největší evropskou facku v historii. Ještě navíc v jejich vysněné Lize...

Krize mistrů v Česku i v Anglii. Guardiola si div nevyškrábal oči: Jsme příliš křehcí

Těžko se to srovnává, ale zkusme to. Anglický a český šampion. Mužstva, která jsou zničehonic ve svých zemích pro smích. Jak se to stalo? A proč? Na konci října Manchester City ve fotbalové Lize...