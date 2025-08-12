Rozhodčí Coote dostal za urážky Kloppa a Němců distanc, musí se i dovzdělat

Bývalý rozhodčí Premier League David Coote dostal za urážlivé video o tehdejším trenérovi Liverpoolu Jürgenu Kloppovi osmitýdenní trest od Fotbalové asociace (FA). Vedení anglického fotbalu mu také nařídilo absolvovat prezenční vzdělávací program.
Fotogalerie4

Fotbalový rozhodčí David Coote. | foto: Reuters

Třiačtyřicetiletý Coote má kvůli kauze kolem videa kolujícího na sociálních sítích už od loňského podzimu pozastavenou činnost. Organizace PGMOL sdružující anglické fotbalové rozhodčí ho začátkem prosince vyloučila.

Na záznamu pocházejícím z roku 2020 sudí v soukromí počastoval Kloppa vulgárním výrazem a uvedl, že ho nemá rád, protože ho německý kouč po jednom zápasem obvinil ze lži.

Video se na veřejnosti objevilo v polovině listopadu 2024 a vyvolalo rozruch. Coote během projednávání případu nezávislou komisí Fotbalové asociace přiznal nevhodné chování a používání vulgárních nebo urážlivých slov. FA rozhodla, že Coote výrazně porušil pravidla. Přitížilo mu, že zmiňoval Kloppovu německou národnost.

Coote má i další problémy spojené se svou rozhodcovskou kariérou. Fotbalová asociace ho vyšetřuje kvůli podezření, že udělil žlutou kartu kvůli sázkám. Navíc s ním UEFA zahájila vyšetřování kvůli údajnému užívání kokainu během loňského mistrovství Evropy.

Témata: David Coote
