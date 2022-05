Den plný vítězství. Bournemouth postoupil mezi elitu, Brooks se zbavil nádoru

„Mrzí mě, že jsem k tomu tolik nepřispěl, ale musel jsem absolvovat jinou cestu,“ vyprávěl Brooks klubové televizi v šatně během pozápasových oslav. „Díky klukům o sobě zase můžu tvrdit, že hraju Premier League!“

Při rozhovoru se k němu přimotal i spoluhráč Jefferson Lerma a políbil ho na tvář. Tolik důvodů k radosti!

Mladý Velšan totiž ve stejný den na Twitteru oznámil, že úspěšně absolvoval léčbu Hodgkinova lymfomu. Zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin ve druhém stádiu mu lékaři diagnostikovali loni v říjnu.

„Minulý týden jsem se potkal se svým lékařem a obdržel konečné výsledky. Jsem nadšený, že mohu oznámit, že léčba byla úspěšná a jsem bez rakoviny,“ napsal.

To bylo velké povzbuzení i pro jeho spoluhráče do večerního utkání s třetím Nottinghamem Forest, které rozsekl v poslední desetiminutovce Brooksův krajan Kieffer Moore.

Bournemouth si vítězstvím zajistil návrat do Premier League, zatímco Nottingham se bude muset ještě prokousat skrz play off.

Mark Travers, brankář Bournemouthu, slaví s fanoušky postup do Premier League. Kieffer Moore (Bournemouth) drží transparent s nápisem: Postupujeme!

„Jsem rád, že se klukům podařilo dostat balon do brány a rozhodnout. Postupovou párty, která je teď čeká, si určitě užijou!“ chrlil ze sebe Brooks v šatně.

A sám udělá vše pro to, aby týmu mohl pomoci příští sezonu v nejvyšší anglické soutěži: „Moc se těším! Všechno to běhání v létě bude o něco snazší. Postup do Premier League je to, o čem sní většina anglických klubů i hráčů. Jsem rád, že jsme se tam vrátili.“