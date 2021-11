Může mu patřit celý klub. Křetínský má opci na ovládnutí West Hamu

Informují o tom servery britských deníků The Guardian či Evening Standard.

Křetínský, který na začátku listopadu dokončil nákup 27 procent akcií a stal se druhým největším spolumajitelem West Hamu i členem jeho představenstva, má v dokumentech opci, která jej opravňuje k nákupu podílů většinových vlastníků Davida Sullivana a Davida Golda.

A to za předem stanovenou částku, která je pevně daná. Nezmění se třeba ani v případě, že West Ham v této sezoně postoupí do Champions League.

Dokumenty v obchodím rejstříku prozrazují, že Křetínský může získat i podíly ostatních akcionářů. Ale ani nemusí, opce není povinná.

Podle Guardianu má omezenou platnost, West Ham však neuvádí, kdy vyprší. Vzhledem k dřívějším kontraktům, které klub uzavřel, ale anglické servery neočekávají prodej dříve než po březnu 2023.

Je to kvůli přesunu West Hamu na London Stadium z léta 2016. Klub získal prestižní místo a kontrakt na 99 let, čímž narostla jeho hodnota. Proto byla součástí dohody s Goldem a Sullivanem podmínka, že pokud klub prodají do března 2023 za víc než 300 milionů liber, museli by zaplatit majiteli arény dvacet procent.

Křetínský nicméně v exkluzivním vyjádření pro Evening Standard ve čtvrtek poznamenal, že překotné změny v klubu momentálně nejsou na pořadu dne.

Česká investice, která má podle tamních médií dosahovat 180 až 200 milionů liber, má nejprve pomoci se snížením dlouhodobého dluhu, a zlepšit tak kapitálovou strukturu klubu.

„Doufám, že naše prozíravost v oblasti byznysu a zkušenosti z fotbalu budou pro West Ham prospěšné,“ uvedl Křetínský a zmírnil očekávání příznivců, kteří jeho příchodem začali vyhlížet velké „lednové“ posily.

„Přišli jsme klub podpořit, to ale neznamená, že budeme v lednu ve velkém utrácet,“ poznamenal miliardář a zdůraznil, že pro budování silného klubu je nejzdravější cestou postupná evoluce. V souvislosti s tím zmínil negativní příklad: experiment ve Spartě s internacionalizací.

„Ve Spartě jsme se snažili vývoj urychlit, a výsledky byly zklamáním. Je skvělé, když vylepšíte kvalitu kádru, samozřejmě, ale preferujeme postupný pokrok,“ dodal.