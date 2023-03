Křetínský ovládne West Ham, píší v Anglii. Koupí další důležitý podíl?

Křetínský je připravený zaplatit přes 150 milionů liber (téměř čtyři miliardy korun), uvádí s odkazem na důvěryhodné zdroje servery Football Insider a The Sun.

Znamenalo by to, že by se jeho akcionářský součet změnil na 52 procent, a ve West Hamu by tak měl hlavní slovo. Druhý nejvýznamnější podílník David Sullivan drží momentálně 38,8 procenta, jeho obchodní partner Gold, o jehož části je řeč, zemřel v lednu.

Není to přitom tak dávno, co deník The Times uvedl, že Křetínský o převzetí klubu v současnosti neuvažuje. „Český miliardář chce počkat, jestli se West Ham udrží v Premier League,“ napsal deník o postoji Křetínského v souvislosti s aktuálně 16. místem v tabulce, pouhé dva body od posledního.

Křetínský koupil podíl ve West Hamu, kde působí čeští reprezentanti Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, na podzim 2021 a záhy se díky náhledu do obchodního rejstříku v Anglii ukázalo, že má s ostatními většinovými majiteli domluvenou opci, na jejímž základě může jejich podíly odkoupit a získat absolutní nadvládu.

S kolegou Pavlem Horským je v klubu také členem představenstva.

Jeden z nejbohatších Čechů má na ostrovech mimo jiné také podíl v tamní poště Royal Mail a je rovněž akcionářem řetězce supermarketů Sainsbury’s. Od roku 2004 Křetínský, jehož jmění odhadl časopis Forbes na 118,6 miliardy korun, se skupinou J&T prostřednictvím 1890s holdings spoluvlastní pražskou Spartu.

Pokud by společnost 1890s holdings navýšila svou část akcií v anglickém klubu například na 51 procent, musela by upravit svůj podíl ve Spartě, aby londýnský klub a Sparta mohly zároveň startovat v evropských pohárech.

Evropská fotbalová unie (UEFA) totiž nedovoluje, aby kluby vlastněné stejnou společností startovaly v pohárech současně.