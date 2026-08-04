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Příprava na větší nákup? Křetínský prodal část podílu ve West Hamu jinému Čechovi

Autor: ,
  12:30
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský | foto: Radek Vebr, MAFRA

Majitel fotbalisté Sparty Daniel Křetínský při zápase Ligy mistrů proti Bresu.
Majitel fotbalisté Sparty Daniel Křetínský při zápase Ligy mistrů proti Bresu.
Daniel Křetínský během zápasu Sparty s Brestem v Lize mistrů.
Majitel Sparty Daniel Křetínský před zápasem Ligy mistrů proti Brestu.
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Miliardář Daniel Křetínský odprodal více než dvě procenta podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Havrlantovi. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25 procent. Informovala o tom britská i tuzemská média.

Podle serveru Seznam Zprávy potřeboval Křetínský snížit svůj současný podíl pod 25 procent, aby mohl nadále usilovat o odkup 25,1 procenta akcií spolupředsedkyně klubu Vanessy Goldové.

Po překročení polovičního podílu v londýnském klubu by totiž podle akcionářské dohody z roku 2021 musel Křetínský koupit i podíl 38,8 procenta Davida Sullivana, jenž je stále většinovým vlastníkem.

Křetínský se největším akcionářem West Hamu nestane. Přezkoumá však možnosti

Sedmasedmdesátiletý britský miliardář ale čelí obvinění, že v minulosti zneužíval své postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. V červnu proto bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin odstoupil z vedoucích funkcí v klubu.

Jeho pozici chce převzít Křetínský, který je stejně jako Goldová spolupředsedou klubu. V polovině června West Ham oznámil, že český podnikatel získá dalších 16 procent od Goldové a se 43 procenty se stane majoritním akcionářem. Transakce měla být dokončena do několika týdnů, nicméně dohodnutý prodej byl před pár dny zrušen.

Majitel Sparty Daniel Křetínský na utkání se Salcburkem v Lize mistrů.

Goldová uvedla, že se dohodla na prodeji svých 25,1 procenta akcií konsorciu vedenému Amandou Staveleyovou, jejíž firma PCP Capital Partners sehrála klíčovou roli v pomoci saúdskoarabskému investičnímu fondu (PIF) převzít v roce 2021 klub Newcastle United.

Goldová podle médií uzavřela se Staveleyovou dohodu v hodnotě 150 milionů liber (4,24 miliardy korun). Stávající akcionáři včetně Křetínského však mají předkupní právo za stejnou cenu.

Křetínský je spoluvlastníkem West Hamu od listopadu roku 2021 prostřednictvím své společnosti 1890s holdings. Londýnský tým, za který hraje český záložník Tomáš Souček, v minulé sezoně sestoupil z Premier League.

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