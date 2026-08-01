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Křetínský se největším akcionářem West Hamu nestane. Z původní dohody sešlo

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  18:06aktualizováno  18:24

Daniel Křetínský | foto: Radek Vebr, MAFRA

Český miliardář Daniel Křetínský se podle agentury Reuters největším akcionářem fotbalového klubu West Ham United nestane, spolupředsedkyně Vanessa Goldová mu svých 25,1 procenta akcí neprodá. Goldová v sobotním prohlášení uvedla, že se dohodla s konsorciem vedeným Amandou Staveleyovou.

Majitel fotbalové Sparty drží ve West Hamu 27 procent akcií a s Goldovou je spolupředsedou londýnského týmu. V polovině června klub oznámil, že český podnikatel získá dalších 16 procent od Goldové a se 43 procenty se stane majoritním akcionářem.

Transakce měla být dokončena do několika týdnů, nicméně dohodnutý prodej byl zrušen.

„Dne 12. června jsme se s Danielem Křetínským dohodli na prodeji. Bohužel od té doby se původní dohoda a další alternativy, o kterých jsme diskutovali, nepodařily uskutečnit,“ uvedla v prohlášení Goldová.

Křetínský ho v Praze přesvědčil. Kapitán Bowen zůstane ve West Hamu i po sestupu

Plán na posílení vlivu Křetínského byl reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, jenž drží přes 38 procent. Sedmasedmdesátiletý britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.

V červnu proto bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin odstoupil z vedoucích funkcí v klubu. Zůstává nicméně největším akcionářem klubu, za který hraje český záložník Tomáš Souček a jenž v minulé sezoně sestoupil z Premier League.

Zdrcení fotbalisté West Hamu po posledním kole sestupují z Premier League.

„Dosáhla jsem dohody o prodeji podílu mé rodiny konsorciu PCP Capital Partners, vedenému Amandou Staveleyovou a Mehrdadem Ghodoussim, ve spolupráci s Ashland Forest Capital Partners,“ uvedla Goldová v prohlášení. „Tento prodej je i nadále předmětem procesu předkupní koupě, v jehož rámci mají stávající akcionáři možnost akcie koupit. I když proces ještě nebyl uzavřen, chtěla jsem být k našim fanouškům otevřená ohledně toho, jak se věci mají a jaké jsou mé záměry.“

Staveleyová a její firma PCP Capital Partners sehrály klíčovou roli v pomoci saúdskoarabskému investičnímu fondu (PIF) převzít v roce 2021 klub Newcastle United.

„Konsorcium přinese hluboké zkušenosti a pochopení toho, co je potřeba k vedení úspěšného fotbalového klubu, a já mám plnou důvěru v to, co může přinést West Hamu,“ řekla Goldová.

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Třinec vs. JihlavaFotbal - 2. kolo - 1. 8. 2026:Třinec vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
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