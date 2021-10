Další klub ke Spartě? Křetínský zvažuje koupi podílu ve West Hamu

Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský podle zahraničních médií zvažuje nákup podílu v anglickém West Hamu United. Podle renomovaného serveru The Athletic by měl 46letý podnikatel koupit 27 procent s tím, že by v budoucnu měl získat většinový podíl.