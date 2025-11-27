Čech ve fotbalové Evropě. Hajný z LFA byl jmenován do obchodně-pracovní komise

Ligová fotbalová asociace (LFA) má poprvé svého zástupce v některé z komisí klíčových evropských fotbalových organizací. Obchodní a marketingový ředitel Daniel Hajný byl jmenován do obchodně-pracovní komise Evropských lig, které sdružují nejvýznamnější profesionální soutěže na kontinentu v čele s Premier League, La Ligou či bundesligou.

Daniel Hajný | foto: www.lfa.cz

Obchodně-pracovní komise, která je složena z odborníků z různých evropských soutěží, má za cíl tvorbu strategického plánu Evropských lig v obchodní oblasti. Do její gesce spadají témata jako audiovizuální, licenční, sázková či marketingová práva.

„Velmi si vážím důvěry svých kolegů z Evropských lig. Je to pro mě osobní čest a zároveň ocenění práce celé LFA, jednotlivých klubů i potvrzení rostoucího postavení českého ligového fotbalu na mezinárodní scéně,“ uvedl Hajný v tiskové zprávě.

Organizace Evropských lig sdružuje 40 profesionálních soutěží, které zastupují více než 1170 klubů ve 34 zemích po celé Evropě. Mezi členy nechybí ani nejlepší soutěže v čele s Premier League, La Ligou, bundesligou, Serií A, Ligue 1 a dalšími. LFA vstoupila do organizace v roce 2018.

