Fila se v Itálii stěhuje, z Benátek míří na hostování do Empoli

Útočník Fila si po loňském přestupu ze Slavie zahrál italskou Serii A, Benátky však sestoupily do druhé ligy. Bývalý reprezentant do 21 let nedávno uvedl, že bylo chybou, že v létě nevyužil některou z nabídek a neodešel. V druhé lize dal v 15 zápasech dva góly, jeho herní vytížení se snižovalo a poslední zápasy proseděl na lavičce.
Zatímco Benátky jsou v tabulce na druhé příčce zaručující návrat do nejvyšší soutěže, Empoli je desáté. Klub zareagoval na vážné zranění Pietra Pellegriho a spolu s Filou přivedl na hostování také obránce Antonia Candelu ze Spezie.
Odchovanec brněnské Zbrojovky nastupoval i za Mladou Boleslav a Teplice, v české lize odehrál 101 zápasů a vstřelil 21 gólů. Zahrál si na loňském Euru do 21 let na Slovensku, kde skóroval proti Anglii a Slovinsku. O Filu měly v posledních dnech zájem také Avellino a Pescara.