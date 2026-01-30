Fila se v Itálii stěhuje, z Benátek míří na hostování do Empoli

Autor: ,
  11:48
Daniel Fila změnil v druhé italské lize působiště. Třiadvacetiletý český fotbalista odešel z Benátek na půlroční hostování do Empoli, uvedl klub z Toskánska na sociálních sítích. Součástí dohody není opce na přestup, takže se brněnský rodák po sezoně vrátí.

Benátský útočník Daniel Fila slaví svůj gól proti Monze. | foto: AP

Útočník Fila si po loňském přestupu ze Slavie zahrál italskou Serii A, Benátky však sestoupily do druhé ligy. Bývalý reprezentant do 21 let nedávno uvedl, že bylo chybou, že v létě nevyužil některou z nabídek a neodešel. V druhé lize dal v 15 zápasech dva góly, jeho herní vytížení se snižovalo a poslední zápasy proseděl na lavičce.

Zatímco Benátky jsou v tabulce na druhé příčce zaručující návrat do nejvyšší soutěže, Empoli je desáté. Klub zareagoval na vážné zranění Pietra Pellegriho a spolu s Filou přivedl na hostování také obránce Antonia Candelu ze Spezie.

Odchovanec brněnské Zbrojovky nastupoval i za Mladou Boleslav a Teplice, v české lize odehrál 101 zápasů a vstřelil 21 gólů. Zahrál si na loňském Euru do 21 let na Slovensku, kde skóroval proti Anglii a Slovinsku. O Filu měly v posledních dnech zájem také Avellino a Pescara.

Vstoupit do diskuse
Témata: Daniel Fila
Tipsport - partner programu
Teplice vs. VlašimFotbal - - 30. 1. 2026:Teplice vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
30. 1. 13:00
  • 6.77
  • 5.12
  • 1.30
Zbrojovka Brno vs. NordsjaellandFotbal - - 30. 1. 2026:Zbrojovka Brno vs. Nordsjaelland //www.idnes.cz/sport
30. 1. 13:45
  • 3.44
  • 3.90
  • 1.77
Kolín nad Rýnem vs. WolfsburgFotbal - 20. kolo - 30. 1. 2026:Kolín nad Rýnem vs. Wolfsburg //www.idnes.cz/sport
30. 1. 20:30
  • 2.02
  • 3.99
  • 3.54
Lens vs. Le HavreFotbal - 20. kolo - 30. 1. 2026:Lens vs. Le Havre //www.idnes.cz/sport
30. 1. 20:45
  • 1.41
  • 5.15
  • 7.71
Lazio vs. JanovFotbal - 23. kolo - 30. 1. 2026:Lazio vs. Janov //www.idnes.cz/sport
30. 1. 20:45
  • 2.17
  • 2.99
  • 4.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Fila se v Itálii stěhuje, z Benátek míří na hostování do Empoli

Benátský útočník Daniel Fila slaví svůj gól proti Monze.

Daniel Fila změnil v druhé italské lize působiště. Třiadvacetiletý český fotbalista odešel z Benátek na půlroční hostování do Empoli, uvedl klub z Toskánska na sociálních sítích. Součástí dohody není...

30. ledna 2026  11:48

Kubíčková je moderátorkou Ústí. Majitel: Konečně žádné kopačkoidní kecy

Tereza Kubíčková (hokejová reportérka O2TV, vpravo) a Jana Niklová z ČT Sport v...

Nebude špulit rty, ukazovat výstřih ani nosit upnuté šaty. Ústecký fotbalový Viagem angažoval moderátorku z jiného ranku, uznávanou novinářku Terezu Kubíčkovou, známou z působení na Oneplay. V...

30. ledna 2026  7:53,  aktualizováno  11:29

Nedá ani dva góly! Vy jste hrozný! Zlatan si po Ostravě zase věří: Už se směju

Tomáš Zlatohlávek, posila fotbalových Teplic.

Už v Ostravě, ve městě fotbalem posedlém, ho zastavila paní v obchodě a nerudně na něj houkla: „Vy jste tady hrozný!“ Když se teď útočník Tomáš Zlatohlávek přesunul do Teplic, nedůvěře čelí zase....

30. ledna 2026  11:26

Možní soupeři Plzně: staří známí z ligové fáze a hlavně sousedé českého koeficientu

Aktualizujeme
Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Ať už dostane kteréhokoli z dvojice možných soupeřů, v každém případě může výrazně pomoci i českému koeficientu. Viktoria Plzeň, český zástupce ve vyřazovacích bojích Evropské ligy, narazí buď na...

30. ledna 2026  10:52

Odchovanci? Už budeme jiní. Olomouc s milionovými nákupy mění strategii

Nová posila Sigmy Olomouc Péter Baráth (uprostřed) už trénuje s týmem na...

Pětipatrový autobus naplněný k prasknutí. Z něho vyčuhující postavičky v dresech fotbalové Sigmy. Možná jste si na sociálních sítích také všimli virálního obrázku, který paroduje situaci v olomouckém...

30. ledna 2026

Slavii chybí stopeři, jak absence vyřeší? Mbodjiho nový post i připravený Jurásek

Anderson Silva z Pafosu bojuje o míč s Igohem Ogbuem ze Slavie.

Pohoda umocněná sympatickým výkonem s Barcelonou je fuč. Vysoká porážka na Pafosu (1:4). Omluva fanouškům i jejich kontraprohlášení. K tomu kalamita zraněných v obraně. Přitom start ligového jara je...

30. ledna 2026

Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Když levačkou usměrnil míč k bližší tyči a běžel se radovat, rukama ukazoval na ramena, kde měl své jméno. „Jsem zpátky,“ zdůrazňoval Jiří Panoš, ofenzivní záložník fotbalové Plzně. Poprvé od...

30. ledna 2026

Z padoucha hrdinou. Karabec po zahozené penaltě poslal Lyon na první místo v EL

Z padoucha hrdinou. Adam Karabec sice zahodil penaltu, ale pak proti PAOKu...

Fotbalisté Olympique Lyon vyhráli ligovou fázi Evropské ligy. K výhře 4:2 nad PAOK Soluň přispěl gólem a asistencí Adam Karabec, který předtím nedal penaltu. Mezi přímo postupující osmičkou je i...

29. ledna 2026  23:35

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

29. ledna 2026  20:08,  aktualizováno  23:01

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta přivedla druhou posilu z anglické ligy

Sledujeme online
Oliver Sonne pózuje ve sparťanském dresu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

29. ledna 2026  18:25

Sparta potvrdila posilu z Premier League. Sonne přichází na půlroční hostování

Oliver Sonne pózuje ve sparťanském dresu.

Fotbalová Sparta potvrdila příchod pravého obránce Olivera Sonne Christensena z anglického Burnley, rodáka z Dánska s peruánský pasem, který získal díky babičce. Pětadvacetiletý fotbalista přichází...

29. ledna 2026  18:16

Slavia si i přes horší výkon vydělala v Lize mistrů více než Sparta. Na kolik si přijde?

Anderson Silva z Pafosu bojuje o míč s Igohem Ogbuem ze Slavie.

Dva zápasy v lednu, dvě porážky, osm inkasovaných branek, pokles o jednu příčku v tabulce na 34. pozici. A tím pádem o sedm milionů korun nižší bonus za umístění, než kolik by dostala po šesti...

29. ledna 2026  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.