Olmo může dál hrát za Barcelonu. Klub pro něj získal prozatímní registraci

Oznámili to zástupci CSD.

Barcelona má kvůli finančním potížím problémy s registrací hráčů už několik let. Registrace hvězdné posily Olma i Víctora platily jen do konce kalendářního roku a španělská liga i fotbalová federace (RFEF) je opakovaně odmítly prodloužit s tím, že Barcelona do uzávěrky 31. prosince nevyhověla podmínkám finanční fair play.

Klubu se povedlo zvýšit vlastní platový strop poté, co minulý týden v pátek obdržel zhruba 100 milionů eur (2,5 miliardy korun) za prodej VIP boxů na rekonstruovaném stadionu Camp Nou. LaLiga a RFEF ale registraci odmítly s tím, že lhůta už uplynula.

Aktuálně třetí tým španělské ligy ale argumentoval, že by lhůta pro zapsání hráčů měla být na konci ledna, kdy končí přestupní období.

Mistr Evropy Olmo přišel do Barcelony v létě za 55 milionů eur (1,4 miliardy korun) z Lipska a problémy s jeho registrací měl klub už tehdy. Dosud za tým nastoupil v 15 zápasech a dal šest gólů. Ve smlouvě platné do roku 2030 má klauzuli, že může odejít, pokud se ho nepodaří zaregistrovat.