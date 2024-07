Jsem k mání, hlásí objev Eura. Ale za jeden a půl miliardy. Zaplatí to City?

Poté, co dal James Rodríguez na fotbalovém mistrovství světa 2014 v Brazílii šest gólů a stal se senzačně nejlepším střelcem turnaje, do té doby málo známého kolumbijského ofenzivního záložníka...

Dvakrát se dostal do finále evropského šampionátu, trofej ale nakonec se svou rodnou zemí nezískal a ani nezíská. Gareth Southgate rezignoval jako trenér anglických fotbalistů, ačkoli měl smlouvu...

Ideální sestava Eura podle iDNES.cz: Španělé, žádný Angličan a jeden Slovák

Poskládat ideální jedenáctku turnaje, který jednoznačně ovládl jeden tým, svádí k trochu kacířské myšlence. Co takhle sestavit tým snů fotbalového Eura jen ze zlatých Španělů? Byla by to až příliš...