Naráz gól i náraz. Olmo rozhodl zápas a na měsíc se vyřadil ze sestavy Barcelony

  14:49
Střelec vítězného gólu Barcelony v úterním šlágru španělské ligy proti Atléticu Madrid (3:1) Dani Olmo si vykloubil levé rameno a bude mimo hru minimálně měsíc.

Dani Olmo z Barcelony během zápasu s Atléticem Madrid. | foto: ČTK

Španělský mistr Evropy z loňského roku Olmo se zranil bezprostředně poté, co v 65. minutě vstřelil druhý gól Barcy. Sedmadvacetiletý ofenzivní záložník špatně dopadl na levou ruku a v bolestech musel okamžitě přepustit místo Marcusi Rashfordovi.

Olmo přijde minimálně o příští tři ligové zápasy, utkání Ligy mistrů proti Frankfurtu a s otazníkem je také jeho start ve španělském Superpoháru začátkem ledna v Saúdské Arábii. Německého trenéra Barcelony Hansiho Flicka čeká další improvizace se základní sestavou, v záloze už postrádá Fermína Lópeze a Gaviho.

Barcelona otočila šlágr s Atlétikem a ligu vede o čtyři body
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Tohle mi hráči nesmí dělat, přišel jsem o vlasy, žertoval Guardiola po přestřelce

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola není spokojený s verdiktem rozhodčího.

Za stavu 1:5, navíc po vlastním gólu domácího Bergeho, to vypadalo jako jasná záležitost. Jenže fotbalisté Manchesteru City se nakonec na Fulhamu klepali o tři body až do samotného konce zápasu....

3. prosince 2025  15:04

Příští sezona fotbalové ligy začne šest dnů po finále MS, bude opět s nadstavbou

Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s...

Příští sezona fotbalové ligy odstartuje týden po finále mistrovství světa 2026. Úvodní dějství je na programu o víkendu 25. a 26. července, o týden později než letos. Na podzim se odehraje jen...

3. prosince 2025  13:19

Sníh super, chladno horší. Diakité se sžívá s Libercem a sní: Chci hrát Premier League

Toumani Diakité v zápase proti Pardubicím.

V Liberci je teprve pár měsíců, ale i za tak krátkou dobu stačil proniknout do základní sestavy Slovanu. Devatenáctiletý záložník Toumani Diakité je jedním z velkých talentů mladé party trenéra...

3. prosince 2025  10:20

Retro i límeček. Fotbalisté představili dresy, ve kterých půjdou do baráže o MS

Nové dresy české fotbalové reprezentace, ve kterých se představí v březnové...

Na první pohled upoutá dominantní a čistá červená barva. Při detailním pohledu však nový dres českých fotbalových reprezentantů skrývá mnohem víc. „Symbol hrdosti, energie a nezlomného ducha, který...

3. prosince 2025  10:11

Po Neapoli i Teplice, ve vánočních dresech vyrukují na Slavii. Inspirace? Svetr

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Bodové dárky fotbalisté Teplic rozdávat Slavii nechtějí, ale sváteční nálada při pátečním mikulášském zápase na Stínadlech panovat bude. Domácí hráči totiž vyběhnou na prvoligový trávník ve...

3. prosince 2025

Pražanům je Brno asi trochu jedno, říká Kušnír. Sparta podle něj Artis nepodcení

Ondřej Kušnír, asistent trenéra Artisu Brno.

Jméno asistenta trenéra fotbalového Artisu Brno a bývalého reprezentačního obránce Ondřeje Kušníra bude navždy spjato s pražskou Spartou. Odehrál v ní čtyři sezony, v roce 2010 slavil titul, označuje...

3. prosince 2025  9:30

Pravidla hvězdám nevoní. Sledovanou misi Xabiho Alonsa v Realu provází kritika

Xabi Alonso, trenér Realu Madrid, po porážce s PSG.

Před pár měsíci byste žádanější trenérské jméno v Evropě nenašli. Bombastická hráčská kariéra a ještě lepší začátek té trenérské. Xabi Alonso byl už během senzační mistrovské jízdy s Leverkusenem,...

3. prosince 2025  7:19

City málem ztratilo obří náskok, Haaland je rekordman. Tottenham srovnal v závěru

Kdo jiný? Haaland poslal Manchester City do vedení na půdě Fulhamu.

Devítigólová přestřelka? V anglické Premier League málo vídaná věc. Manceshter City ve čtrnáctém kole zvítězil na půdě Fulhamu 5:4, ale i přes vedení o čtyři góly v 55. minutě se nakonec tým kouče...

2. prosince 2025  20:20,  aktualizováno  23:32

Barcelona otočila šlágr s Atlétikem a ligu vede o čtyři body

Fotbalisté FC Barcelona se radují z gólu.

Fotbalisté FC Barcelona otočili šlágr 19. kola španělské ligy s Atlétikem Madrid a domácí výhrou 3:1 si upevnila vedení v tabulce. Díky pátému vítězství za sebou mají úřadující mistři čtyřbodový...

2. prosince 2025  23:23

Trunda o hledání trenéra: Seznam jsme zúžili na dvě jména. Je na něm Trpišovský?

Předseda FAČR David Trunda (vpravo) a manažer reprezentací Pavel Nedvěd na...

Osmačtyřicet dnů je fotbalová reprezentace bez stálého trenéra. Blíží se jmenování nového? „Výkonný výbor zúžil nominaci na dvě jména, ale konkrétní zatím nebudeme,“ uvedl David Trunda v úterý večer...

2. prosince 2025  21:03

Místo boje o základ zranění. Boloňa přišla o Vitíka, tři týdny bude marodit se svalem

Obránce Martin Vitík z Boloni (vpravo) a Anastasios Douvikas z Coma

Během října vypadl ze sestavy italské Boloni a v soutěženích zápasech začal obránce fotbalové reprezentace Martin Vitík vysedávat na lavičce. O šanci znovu se dostat do zahajovací jedenáctky mohl...

2. prosince 2025  19:35

