Španělský mistr Evropy z loňského roku Olmo se zranil bezprostředně poté, co v 65. minutě vstřelil druhý gól Barcy. Sedmadvacetiletý ofenzivní záložník špatně dopadl na levou ruku a v bolestech musel okamžitě přepustit místo Marcusi Rashfordovi.
Olmo přijde minimálně o příští tři ligové zápasy, utkání Ligy mistrů proti Frankfurtu a s otazníkem je také jeho start ve španělském Superpoháru začátkem ledna v Saúdské Arábii. Německého trenéra Barcelony Hansiho Flicka čeká další improvizace se základní sestavou, v záloze už postrádá Fermína Lópeze a Gaviho.
Barcelona otočila šlágr s Atlétikem a ligu vede o čtyři body