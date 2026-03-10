Když panenkovský dloubák selže. Už to neudělá, kritizují útočníka Brentfordu

Jelikož byl jediným neúspěšným exekutorem, Brentford v soutěži skončil a z postupu do čtvrtfinále se raduje West Ham, za který jednu z penalt proměnil Tomáš Souček.
„Nezlobím se na něj,“ zastal se Ouattary trenér poražených Keith Andrews.
„Když neproměníte penaltu, je to samozřejmě pro všechny těžký okamžik, ale je snazší penaltu nekopat, než na ni jít. Pamatuju si, jak v minulosti bylo některým hráčům dokonce vyhrožováno, když v důležitém zápase penaltu nedali. To je přece absurdní. Ode mě může Dango čekat maximální podporu,“ zdůraznil kouč.
Kritici Ouattary poukazují na to, že nejde o to, že penaltu neproměnil, ale jakým způsobem.
Panenkovský způsob vzbuzuje emoce. Je drzý, opovážlivý, střelcovi jde o to gólmana zesměšnit, namítají. A když nepromění, je k smíchu sám.
„Když na penaltu šel, vypadal tak sebevědomě, dával si na čas a vypadal, že má všechno pod kontrolou. Je to nevysvětlitelné,“ poznamenal bývalý anglický reprezentant Joe Cole. „Nevadí, že nedáte penaltu. Stane se. Ale myslím si, že takhle už ji v životě kopat nebude.“
„Jak mu to dlouho trvalo, tak mu hlavou proběhlo asi tisíc myšlenek. A když nejste zkušený střelec, tak prostě nedáte. Určitě hodně lituje, že vyzkoušel Panenku,“ pronesl někdejší reprezentační záložník Glenn Hoddle.
„Lidé to kritizují, protože to vnímají jako něco jiného,“ podotkl bývalý útočník Lee Trundle, který „dloubák“ úspěšně prováděl po skončení vrcholové kariéry v poloprofesionálních soutěžích.
„Je to prostě jen další možnost, jak můžete penaltu zahrávat. Pokud ji kopnete k tyči a brankář stranu trefí, taky vám ji taky chytí. A to je stejné, jako když zůstane stát a vy zkusíte Panenku. Když vám pak vyjde, pro fanoušky je to hezčí,“ řekl Trundle.
Sám Antonín Panenka ke své specialitě vždycky říká: „Kopnout to do středu brány je nejjistější, brankář skoro vždycky skočí.“
Potvrzují to i dlouhodobé statistiky, které se vedou na mistrovství světa. Čtyřiaosmdesát procent střel do středu brány končí gólem, to rány k jedné nebo druhé tyči mají o deset procent nižší úspěšnost.
Panenka svůj kop do středu brány proslavil ve finále mistrovství Evropy 1976 proti Německu v Bělehradě. Po prodloužení skončil duel 2:2. Jako čtvrtý v pořadí rozstřelu Uli Hoeness trefil břevno, Čechoslováci před závěrečnou sérii vedli 4:3. A na řadu přišel Panenka.
Po rychlém rozběhu jemně podkopl míč, čímž zmátl brankáře Seppa Maiera, který se vrhl k tyči.
Nebylo to poprvé, co Panenka takovou penaltu vystřihl. Měsíc před šampionátem stejným způsobem skóroval za Bohemians proti Dukle. Ale až ve finále svůj kop proslavil po celém světě.
Pokud by dřív fungovala „fotbalová špionáž“ jako v současnosti, Maier by možná tušil, co provede a zůstal by stát v bráně jako Areola z West Hamu. Ale záběry z duelu Bohemians s Duklou se asi do Německa nedostaly.
Panenkovský kop během poslední doby použila řada elitních fotbalistů včetně Lionela Messiho, Thierryho Henryho či Francesca Tottiho. Zinedine Zidane ho dokonce ukázal v úvodu finále mistrovství světa 2006. V závěru prodloužení byl vyloučen a penaltový rozstřel vyhrála Itálie.
Její záložník Andrea Pirlo překonal anglického gólmana Joea Harta ve čtvrtfinále Eura 2012. „Potřeboval jsem ho nějak převézt. Panenka je velmi osobní věc, ale když jsem brankáře viděl v pohybu, rozhodl jsem se to udělat. Pro soupeře to byla i rána na psychiku,“ říkal pak Pirlo.
Naopak brankáře nepřevezli například anglický útočník Gary Lineker v roce 1992 přípravě proti Brazílii, argentinský střelec Sergio Agüero z Manchesteru City proti Chelsea v květnu 2021. A naposled v lednu marocký útočník Brahim Diaz ve finále Afrického poháru národů a mistrem kontinentu se stal Senegal.