Když panenkovský dloubák selže. Už to neudělá, kritizují útočníka Brentfordu

Autor:
  15:15
Fotbalová Anglie zase mluví o Antonínu Panenkovi. „Dango Ouattara z Brentfordu teď jistě lituje, že se českého záložníka pokusil napodobit,“ píše například server BBC. Čtyřiadvacetiletý rodák z Burkiny Faso provedl světoznámý kop v penaltovém rozstřelu v pondělním utkání Anglického poháru proti West Hamu United. Jenže brankář Alphonse Areola zůstal stát a míč snadno chytil.
Fotogalerie3

Dango Ouattara z Brentfordu zahrál penaltu jako Panenka, ale brankář Areola z West Hamu zůstal stát a lehkou střelu snadno lapil do rukavic. | foto: AP

Jelikož byl jediným neúspěšným exekutorem, Brentford v soutěži skončil a z postupu do čtvrtfinále se raduje West Ham, za který jednu z penalt proměnil Tomáš Souček.

„Nezlobím se na něj,“ zastal se Ouattary trenér poražených Keith Andrews.

„Když neproměníte penaltu, je to samozřejmě pro všechny těžký okamžik, ale je snazší penaltu nekopat, než na ni jít. Pamatuju si, jak v minulosti bylo některým hráčům dokonce vyhrožováno, když v důležitém zápase penaltu nedali. To je přece absurdní. Ode mě může Dango čekat maximální podporu,“ zdůraznil kouč.

Kritici Ouattary poukazují na to, že nejde o to, že penaltu neproměnil, ale jakým způsobem.

Panenkovský způsob vzbuzuje emoce. Je drzý, opovážlivý, střelcovi jde o to gólmana zesměšnit, namítají. A když nepromění, je k smíchu sám.

„Když na penaltu šel, vypadal tak sebevědomě, dával si na čas a vypadal, že má všechno pod kontrolou. Je to nevysvětlitelné,“ poznamenal bývalý anglický reprezentant Joe Cole. „Nevadí, že nedáte penaltu. Stane se. Ale myslím si, že takhle už ji v životě kopat nebude.“

„Jak mu to dlouho trvalo, tak mu hlavou proběhlo asi tisíc myšlenek. A když nejste zkušený střelec, tak prostě nedáte. Určitě hodně lituje, že vyzkoušel Panenku,“ pronesl někdejší reprezentační záložník Glenn Hoddle.

„Lidé to kritizují, protože to vnímají jako něco jiného,“ podotkl bývalý útočník Lee Trundle, který „dloubák“ úspěšně prováděl po skončení vrcholové kariéry v poloprofesionálních soutěžích.

„Je to prostě jen další možnost, jak můžete penaltu zahrávat. Pokud ji kopnete k tyči a brankář stranu trefí, taky vám ji taky chytí. A to je stejné, jako když zůstane stát a vy zkusíte Panenku. Když vám pak vyjde, pro fanoušky je to hezčí,“ řekl Trundle.

Sám Antonín Panenka ke své specialitě vždycky říká: „Kopnout to do středu brány je nejjistější, brankář skoro vždycky skočí.“

Tomáš Souček zakončuje v utkání proti Brentfordu.

Potvrzují to i dlouhodobé statistiky, které se vedou na mistrovství světa. Čtyřiaosmdesát procent střel do středu brány končí gólem, to rány k jedné nebo druhé tyči mají o deset procent nižší úspěšnost.

Panenka svůj kop do středu brány proslavil ve finále mistrovství Evropy 1976 proti Německu v Bělehradě. Po prodloužení skončil duel 2:2. Jako čtvrtý v pořadí rozstřelu Uli Hoeness trefil břevno, Čechoslováci před závěrečnou sérii vedli 4:3. A na řadu přišel Panenka.

Po rychlém rozběhu jemně podkopl míč, čímž zmátl brankáře Seppa Maiera, který se vrhl k tyči.

Nebylo to poprvé, co Panenka takovou penaltu vystřihl. Měsíc před šampionátem stejným způsobem skóroval za Bohemians proti Dukle. Ale až ve finále svůj kop proslavil po celém světě.

Pokud by dřív fungovala „fotbalová špionáž“ jako v současnosti, Maier by možná tušil, co provede a zůstal by stát v bráně jako Areola z West Hamu. Ale záběry z duelu Bohemians s Duklou se asi do Německa nedostaly.

Panenkovský kop během poslední doby použila řada elitních fotbalistů včetně Lionela Messiho, Thierryho Henryho či Francesca Tottiho. Zinedine Zidane ho dokonce ukázal v úvodu finále mistrovství světa 2006. V závěru prodloužení byl vyloučen a penaltový rozstřel vyhrála Itálie.

Ostudné finále o Afriku: protest Senegalců, boj o ručník i zvláštně zahozená penalta

Její záložník Andrea Pirlo překonal anglického gólmana Joea Harta ve čtvrtfinále Eura 2012. „Potřeboval jsem ho nějak převézt. Panenka je velmi osobní věc, ale když jsem brankáře viděl v pohybu, rozhodl jsem se to udělat. Pro soupeře to byla i rána na psychiku,“ říkal pak Pirlo.

Naopak brankáře nepřevezli například anglický útočník Gary Lineker v roce 1992 přípravě proti Brazílii, argentinský střelec Sergio Agüero z Manchesteru City proti Chelsea v květnu 2021. A naposled v lednu marocký útočník Brahim Diaz ve finále Afrického poháru národů a mistrem kontinentu se stal Senegal.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Galatasaray vs. LiverpoolFotbal - - 10. 3. 2026:Galatasaray vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:45
  • 4.48
  • 4.31
  • 1.74
Atlético vs. TottenhamFotbal - - 10. 3. 2026:Atlético vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
10. 3. 21:00
  • 1.73
  • 3.87
  • 5.18
Newcastle vs. BarcelonaFotbal - - 10. 3. 2026:Newcastle vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
10. 3. 21:00
  • 2.67
  • 4.00
  • 2.48
Bergamo vs. BayernFotbal - - 10. 3. 2026:Bergamo vs. Bayern //www.idnes.cz/sport
10. 3. 21:00
  • 4.82
  • 4.60
  • 1.66
Leverkusen vs. ArsenalFotbal - - 11. 3. 2026:Leverkusen vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:45
  • 5.89
  • 4.21
  • 1.57
Bodo/Glimt vs. Sporting LisabonFotbal - - 11. 3. 2026:Bodo/Glimt vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 2.59
  • 3.68
  • 2.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Nechtěl, aby se Messi vrátil! Xavi pálí do Laporty, co na to prezident Barcelony?

Útočník Interu Miami během zápasu s D.C. United.

Necelý týden před volbami prezidenta fotbalové Barcelony to může výrazně ovlivnit snahu Joana Laporty obhájit mandát. O víkendu ho totiž ostře kritizoval někdejší hráč a trenér Xavi Hernández. Mimo...

10. března 2026  13:35

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

10. března 2026  12:05

Six-seven? Pět gólů stačí. Mladé Češky v boji o Euro dominovaly. Postoupí?

Natálie Pešková (vpravo) s Eliškou Nechutovou slaví gól proti Rumunsku.

Postup je blízko, zbývají „jen“ dvě výhry. České fotbalistky do 17 let v Chomutově v úvodním zápase druhé části kvalifikace na mistrovství Evropy porazily Rumunsko 5:0. Dva góly dala kapitánka...

10. března 2026  8:59

West Ham si zahraje čtvrtfinále FA Cupu, v rozstřelu proměnil penaltu také Souček

Fotbalisté West Hamu se radují z postupu v FA Cupu.

Fotbalisté West Hamu postoupili do čtvrtfinále Anglického poháru. V osmifinále vyřadili Brentford 5:3 na penalty, po prodloužení skončil zápas 2:2. Tomáš Souček odehrál za West Ham celý zápas a v...

9. března 2026  23:40

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce v Konferenční lize postoupili do osmifinále. V play‑off vyřadili Lausanne: v prvním duelu doma remizovali 1:1 a v odvetě na hřišti soupeře zvítězili 2:1. Jejich dalším...

9. března 2026  22:40

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Sestava Sparty pro úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy v Aktobe.

Fotbalisté Sparty úspěšně zvládli ligovou fázi Konferenční ligy. Do osmifinále prošli ze čtvrtého místa a vyzvou nizozemský Alkmaar. Termíny zápasů, výsledky i další informace najdete v našem...

9. března 2026  22:37

Íránské fotbalistky zůstaly v Austrálii, mají víza a policejní ochranu. Pomohl i Trump

Íránské fotbalisty před úvodním zápasem Asijského poháru s Jižní Koreou.

Pět íránských fotbalistek kvůli obavám o svou bezpečnost neodcestovalo zpět do vlasti a získalo humanitární vízum v Austrálii, kde se v minulých dnech zúčastnily mistrovství Asie. Australský ministr...

9. března 2026  18:41,  aktualizováno  21:43

Fotbal na retrovlně, nelíbivá móda bolí. I v Česku padá nejvíc gólů ze standardek

Slávistický gólman Jakub Markovič během derby se Spartou, do kterého naskočil...

Dívat se na něj, to byla čirá radost. Sám se na hřišti taky bavil a nesnášel stereotyp. Teď, po šedesátce, ho fotbal coby diváka přestal těšit. „Rozhodl jsem se, že ho přestanu sledovat. Už si ho...

9. března 2026  18:15

Vítězíme často, což se někomu nelíbí. Rodri dostal za kritiku sudího milionovou pokutu

Španělský záložník Rodri z Manchesteru City v akci při utkání na Tottenhamu.

Fotbalista Rodri z Manchesteru City inkasoval pokutu ve výši 80 000 liber (2,26 milionu korun) za kritiku rozhodčích po utkání Premier League na hřišti Tottenhamu (2:2). Anglická Fotbalová asociace o...

9. března 2026  17:35

Nejmíň faulů, nejvíc žlutých karet. Změna při napomínání sparťanů přišla s jarem

Sudí Volek ukazuje žlutou kartu sparťanu Irvingovi v utkání v Plzni.

Šest zápasů v jarní části, celkem dvacet žlutých karet. Sparta je nejvíc napomínaným týmem fotbalové ligy, přitom po Mladé Boleslavi ji rozhodčí odpískali nejméně faulů. Jak je to možné? „Dlouhodobým...

9. března 2026  16:04

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Vyloučení Mercada zrušeno správně, Chorý před gólem podle komise nefauloval

John Mercado (Sparta) po přezkoumání u videa nakonec dostává žlutou kartu....

Rozhodčí Stanislav Volek si ve dvou diskutovaných situacích nedělního fotbalového derby na Slavii při konečných verdiktech počínal správně. V případě původně chybně udělené červené karty sparťanu...

9. března 2026  15:17

Nebojím se říct, že je rozhodnuto. Vorlický se neobává o postup Brna, ale o koleno

Brněnský záložník Lukáš Vorlický se v dresu Zbrojovky poprvé prosadil, když...

Zbrojovka Brno udělala další krok k postupu. Nedělní šlágr s druhým Táborskem rozhodla akce Lukáše Vorlického a lídr druhé fotbalové ligy má nyní náskok jedenácti bodů. „Neslavíme postup, ale můžeme...

9. března 2026  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.