Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Další protivník pro Infantina? Kandidaturu na prezidenta FIFA zvažuje i Wenger

Autor: ,
  16:17
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Arsene Wenger, někdejší kouč Arsenalu, na MS v Kataru je jako šéf globálního...

Arsene Wenger, někdejší kouč Arsenalu, na MS v Kataru je jako šéf globálního rozvoje FIFA. Z tribuny sleduje duel Švýcarska a Srbska. | foto: AP

Francouzský bývalý trenér Arséne Wenger sleduje utkání mezi národním týmem své...
Arsene Wenger na předávání cen FIFA v roce 2020.
Arséne Wenger se zlatou trofejí, kterou Arsenal od vedení anglické ligy dostal...
Arséne Wenger po posledním domácím utkání na lavičce Arsenalu.
10 fotografií
Bývalý trenér Arséne Wenger podle médií zvažuje, že bude proti Giannimu Infantinovi kandidovat na předsedu Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Informovaly o tom BBC a list New York Times.

Sedmasedmdesátiletý Wenger, někdejší dlouholetý kouč Arsenalu, od roku 2019 působí ve FIFA jako ředitel pro globální rozvoj a smlouvu má do konce roku. O případné kandidatuře by se měl rozhodnout ještě tento týden. Uzávěrka je 18. listopadu.

Zájem o prezidentskou funkci dosud oznámili bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega a japonský člen Rady FIFA Kózó Tašima. Aby se mohli voleb zúčastnit, musejí získat podporu nejméně pěti národních svazů.

V březnové volbě se bude o znovuzvolení do funkce ucházet i Infantino, který FIFA vede přes deset let. Kvůli pokusu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa čelil ostré kritice, přesto za ním stále stojí řada federací.

Infantino má vážného vyzyvatele. FIFA chce řídit bývalý šéf japonského fotbalu

Wenger, který trénoval Arsenal v letech 1996 až 2018, se od Infantinova kontroverzního projektu už dříve distancoval. „Na tomto plánu jsem se nepodílel a dozvěděl jsem se o něm až z médií,“ uvedl bývalý francouzský kouč.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Artis Brno vs. JablonecFotbal - Osmifinále - 11. 11. 2026:Artis Brno vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
11. 11. 18:00
  • 3.60
  • 3.43
  • 1.84
Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.64
  • 4.07
  • 1.84
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 2.32
  • 3.20
  • 3.08
Česko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 11.60
  • 7.12
  • 1.19
Itálie vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 4.27
  • 4.03
  • 1.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar

Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.

Tři chyby v rozehrávce a ztráty u vlastního pokutového území, tři góly a další porážka. Sparťanští fotbalisté přitom ve svém čtvrtém vystoupení v Evropské lize nad Bournemouthem vedli, ale zápas...

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Sestřih zápasu
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.

Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...

Další protivník pro Infantina? Kandidaturu na prezidenta FIFA zvažuje i Wenger

Arsene Wenger, někdejší kouč Arsenalu, na MS v Kataru je jako šéf globálního...

Bývalý trenér Arséne Wenger podle médií zvažuje, že bude proti Giannimu Infantinovi kandidovat na předsedu Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Informovaly o tom BBC a list New York Times.

10. listopadu 2026  16:17

Nadějní fotbalisté ostravského Baníku budou pod dohledem studentů medicíny

Majitel Baníku Ostrava Václav Brabec (vlevo) a děkan Lékařské fakulty Ostravské...

Když se ve fotbalovém utkání ostravských dorostenců a Zbrojovky Brno tvrdě srazili dva protihráči, hned na hřiště vběhli zdravotníci. „Hráč našeho Baníku se držel za ruku, měli jsme strach, jestli...

10. listopadu 2026  16:02

V Praze zasedá delegace z Premier League i z Kambodži. Šéf ligy: Prestižní záležitost

Tomáš Bárta, výkonný ředitel fotbalové ligy

Když se před necelým rokem ta informace dostala ven, výkonnému řediteli fotbalové ligy Tomáši Bártovi mobil zaplavily potěšující zprávy od kolegů z celého světa. „Všichni byli nadšení. Aby ne, Praha...

10. listopadu 2026  15:59

Děti, fotbal a škola. Na unikátní projekt dohlížel v Praze i legendární Stoičkov

Legendární bulharský fotbalista Christo Stoičkov v Praze na Strahově v rámci...

Činovníci FIFA v Česku zahájili nový projekt Fotbal do škol. „Myslím si, že je to jeden z nejlepších projektů, které se u nás v posledních letech objevily,“ říká bývalý fotbalista Pavel Nedvěd, v...

10. listopadu 2026  15:40

Bude mít Denia místo pro Součka? A kdo bude chytat? Jak by Češi mohli nastoupit

Český tým před utkáním Ligy národů proti Anglii v Londýně.

Půjde do brány znovu Lukáš Horníček, čímž se potvrdí jeho pozice gólmana číslo jedna? Najde trenér Santia Denia místo pro bývalého kapitána Tomáše Součka? Dostane přednost Jiří Sláma před Davidem...

10. listopadu 2026  14:24

Jedlička je dál jednička? Poprvé v lize chyběl, trenér Skuhravý mu nařídil volno

Gólman Martin Jedlička je novým kapitánem ostravského Baníku.

Až do sobotního utkání v Brně se Zbrojovkou brankář Martin Jedlička nechyběl v ani jednom z předešlých 12 prvoligových zápasů fotbalistů Baníku Ostrava. Leč do Brna s mužstvem nejel. Místo něj byl u...

10. listopadu 2026  12:17

Hopi v reprezentaci? Inspirace pro další z ligy, cítí teplický trenér Frťala

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Vladimír...

Na minulém srazu překvapil nový kouč národního týmu nominací Matěje Radosty, teď šokoval ještě víc, když ukázal na teprve osmnáctiletého útočníka Idrise Hopiho. Fotbalové Teplice díky odvážnějšímu...

10. listopadu 2026  11:46

Fotbalová korupce znovu před soudem. Berbr chce očistit, státní zástupce přitvrdit

Někdejší místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr přichází do soudní síně...

Krajský soud v Plzni řeší 16 odvolání v případu fotbalové korupce v druhé a třetí lize a také zpronevěru peněz z plzeňského fotbalového svazu. Hlavní postavou kauzy je někdejší místopředseda...

10. listopadu 2026  7:40,  aktualizováno  11:04

Kdo nahradí Hapala? Do zimy asi Monroy, pak možná sázka na známé tváře

Portugalský trenér Jaime Monroy během rozcvičky olomoucké Sigmy.

„Nezastírám, že bych jednou chtěl být hlavní trenér.“ Říjnová slova fotbalového trenéra Jaimeho Monroye se možná promění v realitu mnohem dřív, než sám 44letý Portugalec čekal. Dosavadní asistent...

10. listopadu 2026  10:51

Halinského krasosmutnění kvůli odchodu ze Slavie: Ale nelituji, potřebuju hrát

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy....

Dorostl do Slavie, loučily se fotbalové Teplice v létě s oporou Denisem Halinským, jenže talentovaný stoper se na Stínadla po konci hostování nevrátil v roli soupeře už coby sešívaný. Jeho kariéra...

10. listopadu 2026  10:19

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Zranění mě motivovalo, říká reprezentační nováček Kozel. Co mu poradil táta?

David Kozel na svém premiérovém srazu české reprezentace.

Dost možná by se objevil v nominaci fotbalové reprezentace už při minulém srazu, na konci srpna ho však vyřadilo zranění. A tak se mladoboleslavský David Kozel dočkal až teď. „Ale o to větší motivace...

10. listopadu 2026  8:31

ODPÍSKÁNO: Neregulérní branka Sparty, hloupé vyloučení na Slavii, říká expert

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Udělal větší chybu hlavní rozhodčí Dominik Starý, nebo videoasistent Marek Radina? Nebo oba mají na uznání branky útočníka fotbalové Sparty Jonatana Brunese proti Plzni stejný podíl? A šlo vůbec o...

10. listopadu 2026  7:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.