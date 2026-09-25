Čtyři největší evropské ligy se pustily do Infantina: Šéf FIFA je vykořisťovatel!

„Dlouholeté základy fotbalu byly v posledních letech ohroženy zásadním problémem ve vedení, protože prezident FIFA aktivně prosazoval vykořisťovatelské myšlenky, místo aby jim bránil,“ uvedly soutěže.
„Nyní nastal čas rozhodnout nejen o tom, kdo povede FIFA, ale také o tom, jakým způsobem bude řízena. Ligy v tom hrají zásadní roli a chceme zajistit, aby byl slyšet hlas každé z nich,“ dodaly ligy v dvoustránkovém dopise.
Infantino se dostal pod tlak poté, co zveřejnil svůj plán prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa. Evropská fotbalová unie (UEFA) a další federace kvůli tomu pohrozily bojkotem a FIFA od projektu ustoupila.
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Kritici také vyzvali Infantina k tomu, aby se vzdal další kandidatury do čela FIFA v roce 2027, což však funkcionář odmítl. Odpůrcům místo toho nabídl jednání o možných reformách světové federace.