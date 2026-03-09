Po derby v Brazílii se fotbalisté servali. 23 červených karet, jednu dostal i Preciado

Autor: ,
  12:26
Nedělní finálový duel šampionátu brazilského státu Minas Gerais mezi fotbalisty Cruzeira a Atlética Mineiro měl dohru v podobě hromadné rvačky hráčů obou celků. Podle brazilských médií rozhodčí po utkání dvou rivalů z města Belo Horizonte dodatečně rozdal 23 červených karet, jednu z nich obdržel i nedávný sparťan Preciado. Cruzeiro v utkání zvítězilo 1:0.

Potyčka mezi hráči Mineira a Cruzeira ve finále brazilského státu Minas Gerais. | foto: Profimedia.cz

Potyčky odstartovaly na konci šestiminutového nastavení poté, co brankář Atlética Everson po souboji kolenem zaklekl hlavu ležícímu záložníkovi Christianovi. Následné strkanice přešly do hromadné rvačky, během které padaly tvrdé údery i kopance. Ani ochrance se nedařilo situaci uklidnit.

„Tohle se nemělo stát, nikdy jsem během fotbalového utkání neviděl takové násilí. Takhle nemůžeme jít příkladem, vidí to celý svět. Máme nějakou odpovědnost, vrhá to na všechny špatné světlo,“ uvedl kapitán Atlética Hulk.

Bývalý brazilský reprezentant a kanonýr Porta byl jedním z jedenácti vyloučených poraženého týmu.

Do potyčky se zapojil i jeho spoluhráč a bývalý sparťanský obránce Ángelo Preciado, který soupeři dal ránu zezadu do hlavy. I on dostal červenou kartu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Lazio vs. SassuoloFotbal - 28. kolo - 9. 3. 2026:Lazio vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
9. 3. 20:45
  • 2.36
  • 3.21
  • 3.43
Espaňol vs. OviedoFotbal - 27. kolo - 9. 3. 2026:Espaňol vs. Oviedo //www.idnes.cz/sport
9. 3. 21:00
  • 1.89
  • 3.47
  • 4.70
Galatasaray vs. LiverpoolFotbal - - 10. 3. 2026:Galatasaray vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:45
  • 4.14
  • 4.24
  • 1.77
Atlético vs. TottenhamFotbal - - 10. 3. 2026:Atlético vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
10. 3. 21:00
  • 1.53
  • 4.56
  • 5.86
Newcastle vs. BarcelonaFotbal - - 10. 3. 2026:Newcastle vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
10. 3. 21:00
  • 2.84
  • 4.09
  • 2.23
Bergamo vs. BayernFotbal - - 10. 3. 2026:Bergamo vs. Bayern //www.idnes.cz/sport
10. 3. 21:00
  • 4.83
  • 4.60
  • 1.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Po derby v Brazílii se fotbalisté servali. 23 červených karet, jednu dostal i Preciado

Potyčka mezi hráči Mineira a Cruzeira ve finále brazilského státu Minas Gerais.

Nedělní finálový duel šampionátu brazilského státu Minas Gerais mezi fotbalisty Cruzeira a Atlética Mineiro měl dohru v podobě hromadné rvačky hráčů obou celků. Podle brazilských médií rozhodčí po...

9. března 2026  12:26

Zrušte VAR! V Německu odpojil fanoušek kabel od monitoru, sudí záběry neviděl

Chvíle po odpojení monitoru, které v utkání druhé německé ligy mezi Münsterem a...

Video v Německu nechceme! Fotbaloví fanoušci druholigového Münsteru zkomplikovali přezkum pokutového kopu v utkání s berlínskou Herthou. Sudí Felix Bickel na pokyn videoasistentů přispěchal k...

9. března 2026  11:41

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

9. března 2026  9:50,  aktualizováno  11:10

Zaskakující trenér Hradce po prohře: Daridů potřebujeme víc, klobouk dolů

Adrian Rolko, asistent hradeckého trenéra.

Kvůli trestu za čtyři žluté karty hlavního kouče Davida Horejše se Adrian Rolko ocitl v zápase s Plzní na jeho místě. Jeho pokyny ale Hradeckým k úspěchu nepomohly. Na konci výborně odehraného...

9. března 2026  11:08

NEJ Z LIGY: Volka v derby opravil VAR, Plzeň kritizovala trávník. A kdo půjde do baráže?

Předzápasová show v Edenu, který hostí 316. pražské derby mezi Slavií a Spartou.

Je rozhodnuto? Náskok vedoucí Slavie v čele tabulky fotbalové ligy narostl po 316. pražském derby už na deset bodů, což je deset zápasů před koncem pro Spartu skoro nedostižný úkol. Zajímavé budou...

9. března 2026  10:40

Chorý bez sprintů, Provod na 70 procent. Trpišovský o žhavém derby: Jako v play off!

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský oslavuje výhru 3:1 nad Spartou.

Svůj tradiční vítězný skluz pod natřískaným slávistickým kotlem si trenér Jindřich Trpišovský po fotbalovém derby užil se vší parádou. Eden potemněl, chvíli blikal jako na diskotéce. Až potom se...

9. března 2026  8:15

Potyčky hned u východu. Policie po derby Slavie se Spartou zadržela sedm lidí

Slavističtí fanoušci oslavují gól Tomáše Chorého na 3:1 v derby proti Spartě.

Po nedělním fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou řešili policisté několik potyček mezi příznivci obou týmů. Zadrželi celkem sedm lidí, jednomu mladistvému fanouškovi dali pokutu. ČTK to řekla...

9. března 2026  7:29

Po plzeňské slávě ostravská sprcha. Šest gólů je ostuda, povzdechl si zlínský Poznar

Míč má u nohy Daniel Holzer z Baníku, sleduje ho Stanislav Petrula ze Zlína

Bohatým berou, chudým rozdávají. Týden poté, co fotbalisté Zlína doma zdolali třetí Plzeň 3:0, schytali na hřišti předposlední Ostravy debakl tenisovým skóre 2:6. „Netuším, čím to je. Ale je to trend...

9. března 2026  6:45

Byli jsme ustrašení, řekl Priske. Kritizoval i sudí: My dostali šest žlutých, Slavia jednu

Sparťanský kouč Brian Priske a Pavel Kadeřábek.

Když po zápase čekal, než bude moct jít k televiznímu rozhovoru, horlivě na hrací ploše diskutoval se slávistickým sportovním ředitelem Přemyslem Kovářem. Velmi pravděpodobně o tématu, které pak kouč...

9. března 2026  6:21

Derby mělo všechno, liboval si hrdina Chorý. Šel z něj strach, smál se Trpišovský

Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou.

Zase byl u všeho podstatného, jak u něj bývá v podobně těžkých zápasech zvykem. Útočník Tomáš Chorý dvěma góly a asistencí nasměroval fotbalovou Slavii k obratu a výhře 3:1 ve 316. derby se Spartou....

8. března 2026  22:55

Staněk se zranil a Slavia musela do risku. Kdyby vypadl i Markovič? Chytal by Holeš

Slávistický gólman Jakub Markovič během derby se Spartou, do kterého naskočil...

Kdyby se náhradník Jakub Markovič v derby zranil nebo byl vyloučen, slávisté by měli průšvih jako vrata. Vždyť něco podobného nemá na elitní úrovni obdoby. Poté, co rozcvičku kvůli zranění nedokončil...

8. března 2026  20:45,  aktualizováno  22:26

To jsme snad nebyli my. Naštvaný Haraslín nechápal výkon Sparty ve druhé půli

Lukáš Haraslín na děkovačce u fanoušků Sparty po prohraném derby se Slavií.

To už muselo být, když i Lukáši Haraslínovi ujelo před novináři sprosté slovo. „Jsem nas**nej,“ začal kapitán sparťanských fotbalistů své hodnocení po prohraném derby na Slavii (1:3). „Zápas dvou...

8. března 2026  21:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.