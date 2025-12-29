Kdy skončím? Až dám tisíc gólů, řekl Ronaldo. Získal svou 40. individuální trofej

Za čtyřicet dnů bude Ronaldovi jedenačtyřicet, ale končit nehodlá. „Je pro mě těžší a těžší hrát pořád dál, ale motivaci neztrácím,“ řekl v neděli během vyhlašování 16. ročníku cen Globe Soccer v Dubaji.
V červenci podepsal s an-Nasrem smlouvu do léta 2027, o víkendu dal góly číslo 955 a 956. Jde o součet branek vstřelených na klubové a reprezentační úrovni.
„Pořád mám v sobě tu vášeň. Je mi jedno, kde hraju, jestli tady, nebo v Evropě. Fotbal si užívám a chci pokračovat,“ poznamenal při slavnostním projevu.
Ronaldovy individuální trofeje
Zlatý míč (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
Nejlepší fotbalista světa FIFA (2008, 2016, 2017)
Nejlepší fotbalista Evropy UEFA (2008, 2014, 2016, 2017)
Zlatá kopačka (2008, 2011, 2014, 2015)
Fotbalista roku v zemi, kde působil: 12krát
Hráč roku v zemi, kde působil: 8krát
Cena Ference Puskáse za nejhezčí gól roku (2009)
Nejlepší hráč Blízkého východu (2023, 2024, 2025)
„Pořád mám cíle, které všichni znáte. Chci vyhrávat trofeje a dát tisíc gólů. Určitě se mi to splní, pokud zůstanu zdravý.“
Přitom v nedávném rozhovoru se známým britským novinářem Piersem Morganem naznačil, že s fotbalem může brzy skončit. „Myslím, že na to budu připravený. Bude to samozřejmě těžké, asi to i obrečím.“
Ale víkendové události ho zase navnadily: dva góly do sítě al-Ochdúdu a další individuální trofej, už čtyřicátá. Mimochodem, hráčem Blízkého východu se stal pokaždé od svého příchodu do Saúdské Arábie v lednu 2023.
Ronaldo v současném ročníku vstřelil za an-Nasr třináct gólů ve čtrnácti zápasech. Jeho tým vede ligu se čtyřbodovým náskokem. Právě triumf v tamní nejvyšší soutěži mu chybí, přestože sám dal za klub 112 branek ve 125 duelech. S týmem vyhrál jen Pohár arabských mistrů v roce 2023.
Ronaldo drží rekord v počtu gólů za Portugalsko (143) a Real Madrid (450) a je jediným hráčem v historii, který vstřelil více než 100 gólů za čtyři kluby (Manchester United, Real Madrid, Juventus a an-Nasr).
S portugalskou reprezentací se chystá na své šesté mistrovství světa, které v létě příštího roku pořádají společně Spojené státy, Kanada a Mexiko. „To bude můj poslední velký turnaj,“ řekl Ronaldo ve zmíněném rozhovoru s Morganem.