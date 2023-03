Ronaldo přesný i velkorysý. Trefil se z dálky, pak přenechal penaltu

Ronaldo od hattricku proti Damacu tři zápasy nedal gól, ale tentokrát byl opět za hrdinu a navíc se dočkal premiérové trefy na domácím stadionu. Jeho tým až do 78. minuty prohrával, než portugalský kanonýr dělovkou z bezmála třiceti metrů k tyči přes špatně postavenou zeď vyrovnal.

Janty @CFC_Janty NAHHH RONALDO IS BACK COOKING WHAT A FREE KICK



Sám pak mohutně povzbuzoval frenetické publikum, ale když dostal jeho tým možnost zápas rozhodnout z penalty, na šanci zaokrouhlit počet branek v soutěži na deset rezignoval a přenechal míč Taliscovi. Nejlepší týmový střelec, který hrál poprvé po zranění od začátku zápasu, čtyři minuty před koncem utkání nezaváhal a vstřelil 14. gól v sezoně. Ronaldo byl jedním z prvních gratulantů a obrat spolu bouřlivě oslavili.

„Je to vzájemný respekt, jsme jeden tým a chováme se jako rodina,“ řekl Talisca televizi SSC. „Bylo to od něj (Ronalda) něco mimořádného. Ale nejdůležitější je tým, vše děláme ve prospěch klubu a je jedno, jestli jsem to já, nebo jiný hráč, důležité je dávat góly,“ citovala druhého nejlepšího střelce soutěže agentura Reuters.