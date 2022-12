Ronaldo je podle tisku blízko uzavření sedmileté smlouvy v Saúdské Arábii

Pětinásobný držitel Zlatého míče by jako hráč vydělal astronomickou částku 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun) za sezonu. V roli ambasadora by jeho plat dokonce ještě vzrostl. Aby si an-Nasr jeho monstrózní plat mohl dovolit, propustil by tři hráče.

„Rádi bychom ho přivedli do naší ligy. Chceme překvapit podpisy vícero špičkových hráčů z celého světa. Jako svaz bychom byli víc než spokojení,“ uvedl předseda saúdskoarabského svazu (SAFF) Jásir Misihál.

Informace o Ronaldově dohodě s an-Nasr se objevily už v průběhy nedávno skončeného světového šampionátu v Kataru. Nejlepší reprezentační střelec všech dob to ale popřel.

Mistr Evropy z roku 2016 skončil v listopadu v Manchesteru United, jehož vedení i trenéra Erika ten Haga předtím zkritizoval v televizním rozhovoru. Nabídku ze Saúdské Arábie od tehdy nejmenovaného klubu obdržel už v létě, ale rozhodl se pokračovat na Old Trafford. V anglickém týmu ale vypadl ze základní sestavy a měl rozepře s Ten Hagem. Do Manchesteru se Ronaldo loni vrátil po 12 letech, mezitím hrál za Real Madrid a Juventus.

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v dresu Manchesteru United. Do jakých barev se oblékne v příští sezoně?

Hvězdnému útočníkovi se nedařilo ani na MS v Kataru. V úvodním duelu se sice díky gólu do sítě Ghany stal prvním hráčem v dějinách, který skóroval na pěti světových šampionátech, další střelecký zápis už ale nepřidal. Nyní již bývalý reprezentační trenér Fernando Santos ho po hodině hry třetího zápasu s Koreou vystřídal, což hvězdný hráč nelibě nesl. Santosovi se Ronaldova podrážděná reakce nelíbila, podle jeho slov si ale situaci vyříkali.

Proti Švýcarsku přesto Ronaldo poprvé od roku 2008 chyběl v základní sestavě na velkém turnaji, podle kouče z taktických důvodů. Do neúspěšného čtvrtfinále proti Maroku zasáhl rovněž až ve druhé půli. Po vyřazení Portugalska se začal individuálně připravovat v tréninkovém centru Realu Madrid.

An-Nasr je devítinásobným mistrem Saúdské Arábie, v 90. letech minulého století ho krátce vedl i Dušan Uhrin starší. Tým trénuje Francouz Rudi Garcia, bývalý kouč AS Řím, Lyonu nebo Marseille. V kádru jsou kolumbijský brankář David Ospina, který dříve chytal za Arsenal a Neapol, bývalý záložník Bayernu Mnichov Brazilec Luiz Gustavo či kapitán kamerunské reprezentace Vincent Aboubakar.