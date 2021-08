Přestup léta číslo dvě? Ronaldo jde z Juventusu do City, píší v Itálii

„CR7 ještě není hráčem Manchesteru City, ale už chybí pouze jeden krok,“ napsal italský list Gazzetta dello Sport.

Přestupová bomba léta číslo dvě?

Není to dlouho, co v Barceloně skončil Lionel Messi a přestěhoval se do Paříže. Také Cristiano Ronaldo údajně mění působiště. Chystá se podepsat v Manchesteru City, rivala United, kde se vypracoval v hvězdu světového formátu, než zamířil do Realu Madrid.

Majitel pěti Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu světa přišel do Juventusu v létě 2018 za 100 milionů, měl být hlavní postavou k triumfu v Lize mistrů, kterou s Realem ovládl čtyřikrát a jednou s Manchesterem United. To se ale nepovedlo a v minulé sezoně navíc Juventus přišel o devítiletou nadvládu v Serii A.

Přestože se Ronaldo nedávno vymezil vůči spekulacím ohledně návratu do Realu, nevyvrátil ani možný odchod.

Podle médií se dohodl se zástupci City na podmínkách a je připraven na poloviční snížení platu oproti své současné mzdě. V Manchesteru by měl Ronaldo podle španělského deníku AS vydělávat 15 milionů eur ročně, podepsat by měl dvouletou smlouvu.

Anglický mistr původně usiloval o Harryho Kanea, který ale toto léto potvrdil setrvání v Tottenhamu. Náhradou za Sergia Agüera, jenž zamířil do Barcelony, tak má být Ronaldo.

Posledním otazníkem je ještě odstupné, protože Ronaldo má v Juventusu ještě rok platnou smlouvu. Podle italského novináře Gianlucy Di Marzia by měl Manchester zaplatit 30 milionů liber.

Jiné zdroje zase spekulují, že součástí dohody by mohl být Raheem Sterling nebo Gabriel Jesus.

Ronaldo za Juventus odehrál 134 zápasů a vstřelil 101 gólů a pomohl ke dvěma titulům. Získal také dvakrát italský pohár a italský superpohár.