Ronaldo naznačil plány: Jednou budu majitelem velkého klubu. Koupí United?

Vychoval ho Sporting, zářil v Realu Madrid i Juventusu, ale k anglickému gigantovi měl portugalský fenomén vždycky nejblíž. Hořkému rozchodu navzdory.

Při páteční diskusi v Dubaji, kde si v rámci cen Globe Soccer převzal sošku pro nejlepšího hráče na Blízkém východě, o United pronesl: „Celý klub je jako jedno velké zkažené akvárium. Můžete z něj vytáhnout rybku a vyléčit ji, ale pokud ji pak zase vrátíte zpátky, nemoc se vrátí.“

„Pokud budu majitelem klubu, udělám v určitých věcech jasno a upravím to, co je podle mého názoru špatně,“ pokračoval.

Cristiano Ronaldo se svou partnerkou Georginou na předávání cen Globe Soccer.

Konkrétnější sice nebyl, ale i tenhle výrok stačil k tomu, aby se část rozhovoru stočila k Ronaldově budoucnosti. V únoru mu bude čtyřicet, ale pořád ho žene touha po gólech a dalších a dalších rekordech. Udržuje se ve výjimečné kondici, působí v saúdskoarabském an-Nasru i v portugalské reprezentaci a ještě pár let to tak nejspíš zůstane. A pak? Trenéřina ho prý neláká, zato už v minulosti naznačil, že by si po kariéře rád koupil vlastní klub.

Půjdete si rovnou pro podíl v Manchesteru United, Cristiano?

„Pořád jsem velmi mladý a mám před sebou spoustu plánů a snů. Ale buďte si jistá, že jednou budu majitelem opravdu velkého klubu,“ prohlásil v pátek v Dubaji. Jistě dobře věděl, co říká.

Ronaldo s vytrvalou kritikou United neubral ani poté, co je loni převzalo nové vedení v čele s Jimem Ratcliffem, úspěšným byznysmenem a šéfem chemického kolosu Ineos. Jedna věc se však přece jen změnila: Zatímco ještě v září pálil i do bývalého kouče Erika ten Haga, s nímž měl spory, jeho nástupce Amorima, mimochodem jen o deset dnů staršího exparťáka z reprezentace, se zastává.

„Věřím, že právě on může klub provést bouří, v níž se teď nachází,“ tvrdí. „Ve Sportingu, mém bývalém klubu, odvedl fantastickou práci. Na druhou stranu Premier League je jiný svět. Nejtěžší liga světa.“

„Manchester United je pořád můj klub, který miluju,“ navázal. „A Rúben může být tím, kdo ho opět spasí.“

Spoluhráči z národního týmu. Rúben Amorim, současný kouč Manchesteru United, a Cristiano Ronaldo, který stále hraje v saúdskoarabském an-Nasru.

Zatím je nový trenér na úplném začátku.

Čtyři výhry, jediná remíza a pět porážek. Spoustu inkasovaných gólů a chyb, k tomu dost nejistý výhled. Tým přebíral v polovině listopadu na třinácté příčce, teď je čtrnáctý a v tabulce anglické ligy má blíž k sestupu než do Ligy mistrů.

Po třech soutěžních porážkách ho v pondělí čeká poslední zápas roku proti rozjetému Newcastlu, následují venkovní šlágry na Liverpoolu a Arsenalu čili nic jednoduchého.

Přijde konečně zlepšení? Série dobrých výsledků?

„Jestli ne, moje pozice je v ohrožení,“ připustil na poslední tiskovce sám Amorim. „V roli kouče takového klubu jako je Manchester United nemůžete a nesmíte být nikdy v klidu. Dobře vím, o co tady jde.“

A ví to také Ronaldo, který sleduje situaci United zpovzdálí. Umíte si představit, že se jednoho dne vrátí jako boss?