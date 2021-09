Žádná dovolená, touha vítězit. Ronaldo vyhlíží druhou premiéru za United

V 16 hodin českého času na to dojde.

Old Trafford, Manchester. Dějiště velkého návratu. Ronaldo po 12 letech opět vyběhne před zraky fanoušků United v červeném domácím dresu.

Od úvodního hvizdu? Nebo snad jako náhradník?

„Cristiano má za sebou dobrou přípravu, hrál za národní tým, v týdnu s námi kvalitně potrénoval, takže se na hřišti určitě objeví,“ prohodil trochu tajemně trenér Ole Gunnar Solskjaer.



Jakmile Ronaldo nastoupí, očekávejte nabuzeného střelce plného odhodlání.

V jednom z prvních rozhovorů pro klubový web portugalský fotbalista zdůraznil, že se nevrátil z nostalgie, ani na dovolenou.



Manchester United - Newcastle od 16 hodin ONLINE

Chce navázat na první působení v United a opět vyhrávat trofeje.



„Proto jsem tady,“ prohlásil Ronaldo, který poprvé kopal za Manchester v letech 2003 až 2009 a získal s ním tři tituly. Navrch jednou vyhrál Ligu mistrů. V prestižní soutěži poté triumfoval čtyřikrát s Realem Madrid.

Na Old Trafford se vrátil před dvěma týdny po třech letech v Juventusu. „Nepřijel jsem na dovolenou. První angažmá tady bylo dobré, vyhráli jsme důležité trofeje. Ale teď jsem přišel zase vítězit,“ uvedl.

„Máme na to a jsem připraven. Myslím, že v příštích třech, čtyřech letech budeme nebezpeční,“ pokračoval Ronaldo.

Ronaldovi věří i bývalý spoluhráč a někdejší kapitán manchesterského celku Wayne Rooney. Podle něj je pětinásobný vítěz Zlatého míče v takové formě, že může hrát vrcholový fotbal až do 40 let.

„Když tady byl poprvé, byl to takový běžec a skvělý driblér,“ řekl Rooney, který nyní trénuje druholigové Derby County. „Postupem času ale upravil herní styl a je z něj typický střelec,“ přidal bývalý anglický reprezentant.

„Navíc o sebe neuvěřitelně dbá, takže klidně může hrát do čtyřicítky jako Ryan Giggs,“ uvedl Rooney. „Spoluhráči za něj asi budou muset trochu víc běhat, ale jestli to bude jako v posledních dvou letech, co jsem s ním hrál, tak jsme to za něj rádi dělali, protože dával góly a ty vyhrávají zápasy,“ dodal.