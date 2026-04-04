„Je fajn být zpátky,“ pochvaloval si jednačtyřicetiletý Ronaldo na Instagramu.
Kvůli zranění musel vynechat přípravné reprezentační zápasy před červnovým mistrovstvím světa proti oběma pořadatelským zemím USA i Mexiku. Nad Američany zvítězili Portugalci 2:0, s mexickým týmem hráli bez branek.
Za reprezentaci zatím dal pětinásobný držitel Zlatého míče 143 gólů ve 226 zápasech.
Světový šampionát by měl za dva měsíce absolvovat již pošesté a měl by se stát rekordmanem, stejně jako argentinský kapitán Lionel Messi.
V pořadí střelců saúdskoarabské ligy patří Ronaldovi třetí místo, s 25 trefami vede anglický útočník Ivan Toney z al-Ahlí.