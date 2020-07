Ronaldo je zase v něčem první. Rekordy? Fajn, ale tým je přednější, řekl

„Rekordy jsou důležité, ale to podstatné je, že vítězíme. To je přednější. Jsme fenomenální tým a proti Laziu jsme to opět ukázali. Samozřejmě se však chceme nadále zlepšovat,“ líčil do kamer televize Sky Sports Italia.



Ronaldo se za Juventus prosadil už celkem dvaašedesátkrát, v barvách Realu, odkud před dvěma lety do Itálie odešel, nastřílel neuvěřitelných 450 gólů. Předtím válel za Manchester United (118 tref) a v začátcích ve Sportingu Lisabon se prosadil pětkrát.

Aby toho nebylo málo, zaznamenal také padesát tref v Serii A nejrychleji ze všech: stačilo mu na ně pouze 61 utkání. O sedm duelů překonal dosavadního rekordmana Andreje Ševčenka (AC Milán).

Pětatřicetiletý Portugalec se rázem vyšvihl do čela tabulky kanonýrů k Cirovi Immobilemu, s kterým se o korunu v posledních čtyřech ligových kolech utká.



Ať už hvězda Juventusu mezi vaše oblíbence patří, nebo ne, uznejte: ten chlap je borec.

„Co se žebříčku střelců týče: i to je fajn. Koruna pro krále je ale přirozený důsledek toho, že dáváte góly a pomáháte týmu vyhrávat zápasy,“ řekl.

Ronaldo proměněnou penaltou a trefou po nahrávce Paula Dybaly přiblížil Juventus devátému titulu v řadě. Na čele tabulky má lídr osmibodový náskok na druhý Inter a pokud se milánskému celku nepovede zdolat Fiorentinu ve středu večer, můžou svěřenci kouče Maurizia Sarriho ve čtvrtek v Udine slavit.

„Máme z toho velkou radost,“ podotkl Ronaldo. „Serie A je těžká, ale nám se teď daří a nemůžeme to pokazit.“

„Zápas s Laziem byl velmi náročný, to jsme očekávali. Soupeř totiž v sezoně podává skvělé výkony. Zároveň jsme chtěli tuto velkou příležitost k vítězství, navíc doma, využít,“ dodal.