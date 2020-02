Pětatřicátníka Ronalda věk nezmáhá. Už zase kraluje gólovým statistikám

Nemusíte mít sociální sítě v lásce a tohle číslo vám může přijít jako poněkud povrchní meta.

Ale když si uvědomíte, že chlapík, který kope do míče, přiměl jako první člověk na planetě 200 milionů lidí, aby hltali jeho každodenní život, dojde vám, jak velkou globální osobností Ronaldo je.

Status nejsledovanějšího muže planety dostal jako předčasný dárek ke středečním půlkulatinám: věřte nevěřte, už je mu pětatřicet.

Pořád posouvá zažité představy o hranicích fotbalové dlouhověkosti. Pořád je na vrcholu. Pořád patří mezi nejužší fotbalovou špičku.

Přitom když jeho hvězda začínala zářit, málokoho by napadlo, že přeskočí brazilského jmenovce, držitele Zlatého míče z let 1997 a 2002.

A vida: když se teď řekne Ronaldo, naprosté většině fotbalových fanoušků na prvním místě naskakuje ten, jehož celé jméno zní Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

Holohlavé brazilské legendě se podobá vlastně jen v tom, že střílí spousty gólů. Dál už jsou úplně jiní.

Portugalský Ronaldo hodně dbá na vzhled i péči o sebe samého. Nikdy nevypustí ani vteřinu tréninku. Jen zcela výjimečně si ťukne sklenkou vína nebo šampaňského - jinak se alkoholu vyhýbá. Netrápí ho vážná zranění, nejdéle stonal tři měsíce - a to už před dvanácti lety.

Perfektně naplňuje představu o dokonalé kombinaci talentu, vůle a profesionalismu: proto má Zlatých míčů doma ve vitríně už pět a nedá se vyloučit, že ještě nějaký přidá.

Co třeba letos?

Nakročeno má fantasticky, o víkendu se v dresu Juventusu trefil v devátém utkání v řadě. I díky tomu platí, že žádný hráč z top pěti evropských soutěží nenastřílel od začátku kalendářního roku tolik branek jako neúnavná mašina s registrovanou značkou CR 7.

Pětatřicet dní, šest zápasů, deset gólů - tak zní Ronaldova úchvatná letošní bilance.

V minulé sezoně mu jedenadvacet tref stačilo na cenu pro hráče roku v Sérii A, teď jich má už po polovině sezony devatenáct. Jak to dělá?

Když v létě 2018 ve třiatřiceti přestupoval z Realu Madrid do Juventusu, aby si splnil sen o nové výzvě, lékařská zpráva z jeho vstupní prohlídky odhalila následující:

- Ronaldo má jen sedm procent podkožního tuku, o tři procenta méně než je u profesionálních fotbalistů běžné.

- Ronaldův podíl svalové hmoty v těle činí přesně padesát procent, což průměrnou hodnotu převyšuje o čtyři procenta.

- Ronaldova nejvyšší dosažená rychlost běhu činí 34 kilometrů v hodině, stejně jako předtím na mistrovství světa. Byť tam po hřištích létali až o čtrnáct let mladší borci, žádný nedokázal pelášit tak rychle.

Sečteno podtrženo: Ronaldo je v kondici dvacetiletého mladíka!

I teď, o rok a půl později, překonává sám sebe a přivádí fanoušky i experty v úžas.

V prosinci svět obletěla fotografie, na které při zápase se Sampdorií střílí gól hlavou a nohy má až neuvěřitelně vysoko nad trávníkem: ukázalo se, že jeho špičky dělilo od země 71 centimetrů a tělo vyšrouboval do výšky 2,56 metru: o celých 13 centimetrů nad břevno branky!

JAKO JORDAN. Cristiano Ronaldo se zavěsil do vzduchu a hlavou rozhodl o vítězství Juventusu nad Sampdorií Janov.

Ronaldo ví, že když se připraví poctivěji než ostatní, může předvádět podobné kousky a držet se na špičce ještě pár let. Což ale neznamená, že by si neuměl představit budoucnost bez fotbalu. Smlouvu má do léta 2022, pak už může začít dobývat jiné vrcholy, v jiných světech.

Během kariéry tvoří vlastní módní kolekce, jeho jméno nesou parfémy, restaurace, fitcentra, hotely.

„Ještě nekončím, ale už si umím představit, že za pár let budu fungovat mimo fotbal,“ prozradil nedávno. „A vy víte, že mě nebaví být dvojka nebo trojka. Ve všem, co dělám, chci být číslo jedna.“

Zatím ještě o tuhle pozici směle bojuje na hřišti. Věku navzdory.