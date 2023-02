Sejdeme se u praporku. Ronaldo ani v Saúdské Arábii nemění gólový rituál

Čtrnáctý rok po sobě vstřelil hattrick. Tentokrát čtyři dny po svých 38. narozeninách a ve žlutomodrém dresu klubu an-Nasr.

Můžete se ušklíbnout, že fotbalová liga v Saúdské Arábii má tuctovou úroveň, ovšem dílo portugalského fenoména se bude sledovat, ať by hrál kdekoli. Ve čtvrtek se nakonec trefil čtyřikrát a zdemoloval konkurenční al-Vahdá 4:0.

„Spoluhráči udělali Cristianovi přesně takový servis, o jaký si řekl,“ těšilo trenéra Rudiho Garciu.

Dál se můžeme bavit o tom, jestli se Ronaldo nezpronevěřil svým ambicím, když se nechal přetáhnout za šílené peníze do Rijádu. Dělá reklamu zemi, v níž se dupe po lidských právech a kde ženy mohly k volbám až v roce 2015. Nicméně jeho fotbalový copyright žije dál. Viděli jste, s jakou vášní slavil góly?

Gólová oslava Cristiana Ronalda

Pochopitelně končil u rohového praporku, což je jeho klasika, která vešla do počítačových her i do moderních dějin sportu. „Nevím, kdy jsem to udělal poprvé. A vlastně ani proč,“ tvrdil před lety.

Televizní záznamy přibližují, že poprvé to bylo v roce 2008, když hrál za Manchester United. Podařilo se mu podstřelit zeď, a když ho spoluhráči dohonili, obtočil se kolem své osy a roztáhl ruce. Později k tomu přidal piruetu, prudké zadupnutí do trávníku a od roku 2013 slastný výkřik Siuuuu! Jedná se o jednoduché španělské slovíčko Si! čili Ano!

Kdyby šla gólová oslava patentovat, byl by z Ronalda ještě větší boháč, protože ho kopírují po celé planetě. Stačí zajít do školy, když děti čekají ve frontě na oběd a každou chvíli se ozve Siuuuu! Anebo se běžte podívat na obyčejné vesnické zápasy, kde se střelci snaží opičit po supermanovi z Madeiry.

Typickou „ronaldovku“ najdete i na nejvyšší úrovni. Třeba srbský záložník Marko Grujič pak vysvětloval: „Byla to ryzí emoce. Neměl jsem pod kontrolou, co dělám. Ale je pravda, že k Ronaldovi vzhlížím.“

Zatímco Ronaldovi následovníci míří k rohovému praporku, jak vypadají jiné oslavné kreace? Třeba v americkém fotbale se uchytil taneček s názvem Griddy, který pochází z populární hry Fortnite. Justin Jefferson a Ja’Marr Chase, dávní kámoši z univerzity LSU, se báječně naučili kroky a poslední roky to předvádějí po každém touchdownu. Díky milionovému sdílení na internetu se z toho stal virál a tanečkem Griddy už dokonce jedni snoubenci dohopsali až před oltář.

Z počítačové hry Fortnite si jednu skákavou sekvenci vypůjčil také francouzský fotbalista Antoine Griezmann. Z prstů složil písmeno L a dával si ho nad čelo. Brazilec Gabriel Jesus po gólech imaginárně telefonuje mamince, Argentinec Dybala si prsty zakrývá tvář pod nosem a dělá gladiátora, vytáhlý Angličan Crouch se měnil v robota.

Mo Farah a jeho oslava

Svého času byli hitem internetu fotbalisté z islandského Stjarnanu. Góly slavili naučenými divadelními kousky: jednou chytali velrybu, taky dělali lidský záchod, jindy se granátem vyhodili do vzduchu.

Kdo by nevěděl, že Jaromír Jágr po gólech salutoval? Finský kouzelník Teemu Selänne zase vyhazoval rukavici, v mžiku otočil hokejku a použil ji jako pušku. Bájný sprinter Usain Bolt vymyslel pozdrav s nataženou tětivou a vystřeleným šípem.

Slavný britský běžec Mo Farah si po výhrách skládá natažené prsty na temeno; říká se tomu Mobot. S unikátní oslavou přišel švýcarský sjezdař Didier Cuche. Jakmile měl v cíli nejrychlejší čas, hůlkou si vypnul vázání na pravé botě, vykopl lyži, nechal ji několikrát zatočit vzduchem, pak ji jednou rukou čapnul a políbil.

Můžete to vyzkoušet, ale buďte opatrní, chce to správný grif. Letící lyže vás může ošklivě praštit. Daleko snazší je opičit se po Ronaldovi: Siuuuu!

Didier Cuche a jeho oslava s „létající lyží“