Cristiano Ronaldo má koronavirus, opustil reprezentační sraz a je v izolaci

Ronaldo kvůli koronaviru vynechá středeční zápas Portugalska v Lize národů proti Švédsku.

Ještě v neděli přitom pětatřicetiletý fotbalista odehrál celých devadesát minut v duelu s Francií a v pondělí sdílel na sociálních sítích fotografii z týmové večeře.

„Všichni ostatní hráči v úterý podstoupili kontrolní testy, které vyšly negativně. Hráči byli dnes odpoledne trenérovi Fernandu Santosovi k dispozici na tréninku,“ uvedla v prohlášení portugalská fotbalová federace.

Portugalsko v dosavadních třech kolech nejvyšší soutěže Ligy národů neprohrálo a se sedmi body vede tabulku třetí skupiny o skóre před mistry světa z Francie. Třetí je Chorvatsko se třemi body a poslední čtvrtá příčka patří Švédsku, které ještě nezískalo ani bod.

Zatím není jasné, jak dlouho Ronaldo v karanténě zůstane. V ohrožení je však minimálně jeho start v sobotním utkání Juventusu v italské lize na hřišti Crotone.

Navíc by mohl zmeškat i úvodní utkání v nové sezoně Ligy mistrů, do které klub z Turína vstoupí v úterý na stadionu Dynama Kyjev. A pokud by pozitivní byly i výsledky dalších testů, mohl by Ronaldo přijít také o očekávaný zápas v druhém kole Ligy mistrů s Barcelonou.

V karanténě se momentálně nachází i mužstvo Juventusu, jehož dva členové měli pozitivní test na koronavirus. Ronaldo a šest dalších hráčů byli přesto uvolněni pro potřeby reprezentačních týmů.