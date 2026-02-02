Hrát nebudu! Hvězdný Ronaldo stávkuje, nelíbí se mu, jak vedení klub řídí

Cristiano Ronaldo se zasekl. „Nebudu hrát.“ Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob podle portugalského listu A Bola údajně v an-Nasru stávkuje. Důvodem je jeho nespokojenost s řízením klubu ze strany státního investičního fondu Saúdské Arábie (PIF).
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo na startu nové sezony saúdské fotbalové...

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo na startu nové sezony saúdské fotbalové ligy. | foto: Reuters

Cristiano Ronaldo slaví svůj 956. gól kariéry, za an-Nasr skóroval proti...
Cristiano Ronaldo a jeho parádní gól nůžkami.
Cristiano Ronaldo v dresu An-Nassru během diskuzí s rozhodčím.
Cristiano Ronaldo před utkáním saúdskoarabského An-Nassru.
V osmnácti ligových zápasech v letošní sezoně dal sedmnáct branek a na jeden přihrál. V pondělí v podvečer ve venkovním utkání proti ar-Rijádu nenastoupí.

„Podle zdrojů z klubu Cristiano není spokojen se způsobem, jakým PIF spravuje an-Nasr ve srovnání se zacházením s jeho konkurenty, které rovněž spravuje stejný fond, zejména al-Hilál. Stěžuje si na nedostatek investic do klubu,“ píše A Bola.

Jak zvýhodňuje, to je předmětem dohadů a spekulací.

Kdy skončím? Až dám tisíc gólů, řekl Ronaldo. Získal svou 40. individuální trofej

al-Hilál totiž projevil zájem o francouzského útočníka Karima Benzemu, někdejšího Ronaldova spoluhráče z Realu Madrid. Benzema nastupuje za konkurenční al-Ittihád. Ten mu nabídl prodloužení smlouvy, ale Benzema s nabídkou nebyl spokojený, tak prý podepíše al-Hilálu, který vede tabulku ligy právě před Ronaldovým týmem.

an-Nasr v zimním přestupovém období podepsal pouze mladého iráckého záložníka Hajdíra Abdulkaríma, kdežto al-Hilál už do posil investoval 32 milionů eur (777 milionů korun) a údajně se snaží získat ještě Benzemu.

Ronaldo působí v Saúdské Arábii od ledna 2023, loni podepsal novou smlouvu do roku 2027. V dosavadních 127 zápasech vstřelil 111 gólů.

