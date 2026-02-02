Hrát nebudu! Hvězdný Ronaldo stávkuje, nelíbí se mu, jak vedení klub řídí

V osmnácti ligových zápasech v letošní sezoně dal sedmnáct branek a na jeden přihrál. V pondělí v podvečer ve venkovním utkání proti ar-Rijádu nenastoupí.
„Podle zdrojů z klubu Cristiano není spokojen se způsobem, jakým PIF spravuje an-Nasr ve srovnání se zacházením s jeho konkurenty, které rovněž spravuje stejný fond, zejména al-Hilál. Stěžuje si na nedostatek investic do klubu,“ píše A Bola.
Jak zvýhodňuje, to je předmětem dohadů a spekulací.
al-Hilál totiž projevil zájem o francouzského útočníka Karima Benzemu, někdejšího Ronaldova spoluhráče z Realu Madrid. Benzema nastupuje za konkurenční al-Ittihád. Ten mu nabídl prodloužení smlouvy, ale Benzema s nabídkou nebyl spokojený, tak prý podepíše al-Hilálu, který vede tabulku ligy právě před Ronaldovým týmem.
an-Nasr v zimním přestupovém období podepsal pouze mladého iráckého záložníka Hajdíra Abdulkaríma, kdežto al-Hilál už do posil investoval 32 milionů eur (777 milionů korun) a údajně se snaží získat ještě Benzemu.
Ronaldo působí v Saúdské Arábii od ledna 2023, loni podepsal novou smlouvu do roku 2027. V dosavadních 127 zápasech vstřelil 111 gólů.