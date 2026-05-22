Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ronaldo s an-Nasrem konečně získal saúdský titul, na hřišti slavil i s rodinou

Autor: ,
  11:39
Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo s an-Nasrem poprvé vyhrál saúdskou ligu. Titul si celek z Rijádu zajistil v posledním 34. kole výhrou 4:1 nad Damacem, díky které soutěž ovládl s náskokem dvou bodů před al-Hilálem.Jednačtyřicetiletý Ronaldo se na výhře domácích podílel dvěma góly a vylepšil si celkovou bilanci v soutěži na 102 zásahů.
Cristiano Ronaldo přebírá pohár za vítězství an-Nasru v Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo přebírá pohár za vítězství an-Nasru v Saudi Pro League. | foto: Reuters

Cristiano Ronaldo s rodinou po výhře an-Nasru v Saudi Pro League.
Cristiano Ronaldo se zubí před zápasem an-Nasru.
Cristiano Ronaldo slaví výhru an-Nasru v Saudi Pro League.
Cristiano Ronaldo nezvykle s číslem devět před zápasem an-Nasru.
9 fotografií

V aktuálním ročníku mistr Evropy z roku 2016 zaznamenal 28 gólů. Lepší byli pouze Ivan Toney (32) a Julián Quiňones (33).

O zbývající branky domácích se postarali v první půli Sadio Mané a po přestávce Kingsley Coman. Za Damac, který nakonec obsadil 16. místo a sestoupil do druhé ligy, z penalty v 58. minutě snížil Morlay Sylla.

Cristiano Ronaldo s rodinou po výhře an-Nasru v Saudi Pro League.

Ronaldo čekal na první titul s an-Nasrem od prosince 2022, kdy přišel z Manchesteru United. V minulosti se pětinásobný držitel Zlatého míče radoval z ligového primátu s Realem Madrid, Juventusem Turín a United.

An-Nasr si připsal první titul od roku 2019 a celkově jedenáctý, což jej řadí na třetí místo pořadí nejúspěšnějších saúdských klubů. Víc ligových triumfů mají na kontě pouze al-Ittihád (14) a al-Hilál (21).

Cristiano Ronaldo s rodinou po výhře an-Nasru v Saudi Pro League.
Cristiano Ronaldo se zubí před zápasem an-Nasru.
Cristiano Ronaldo slaví výhru an-Nasru v Saudi Pro League.
Cristiano Ronaldo nezvykle s číslem devět před zápasem an-Nasru.
9 fotografií
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Fiorentina vs. BergamoFotbal - 38. kolo - 22. 5. 2026:Fiorentina vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
22. 5. 20:45
  • 2.72
  • 3.76
  • 2.54
Lens vs. NiceFotbal - - 22. 5. 2026:Lens vs. Nice //www.idnes.cz/sport
22. 5. 21:00
  • 1.54
  • 4.29
  • 6.17
Aritma Praha vs. Příbram BFotbal - 29. kolo - 23. 5. 2026:Aritma Praha vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
23. 5. 10:15
  • 1.60
  • 3.68
  • 3.74
Blansko vs. VítkoviceFotbal - 29. kolo - 23. 5. 2026:Blansko vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
23. 5. 10:15
  • 2.40
  • 3.19
  • 2.30
Třinec vs. Frýdek-MístekFotbal - 29. kolo - 23. 5. 2026:Třinec vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
23. 5. 10:15
  • 1.65
  • 3.48
  • 3.67
Dukla vs. OstravaFotbal - 5. kolo - 23. 5. 2026:Dukla vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
23. 5. 14:00
  • 4.07
  • 4.30
  • 1.71
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

Nominace Anglie na MS: Lídrem bude Kane, Tuchel ukázal i na Toneyho

Ivan Toney, anglický útočník saúdskoarabského al-Ahlí.

Kanonýr Bayernu Mnichov Harry Kane povede anglické fotbalisty na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Do konečné nominace, kterou v pátek oznámil trenér Thomas Tuchel, se dostal i útočník Ivan...

22. května 2026  12:15

Ronaldo s an-Nasrem konečně získal saúdský titul, na hřišti slavil i s rodinou

Cristiano Ronaldo přebírá pohár za vítězství an-Nasru v Saudi Pro League.

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo s an-Nasrem poprvé vyhrál saúdskou ligu. Titul si celek z Rijádu zajistil v posledním 34. kole výhrou 4:1 nad Damacem, díky které soutěž ovládl s...

22. května 2026  11:39

Ultras po schůzce s vedením Slavie: Shoda je v tom otevřít tribunu Sever co nejdříve

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci

Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slavie kvůli výtržnostem během nedohraného derby proti Spartě. Na sociální síti X uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby...

22. května 2026  10:56

Varnsdorfský McGregor restartuje kariéru: Pokyny na hřišti dávám i ukrajinsky

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf....

Na hráče křičí česky, anglicky, ale i ukrajinsky. Fotbalový brankář Adam Richter se v třetiligovém Varnsdorfu, který vsadil na mezinárodní sestavu, mění v polyglota. A jako kapitán teď kopíruje...

22. května 2026  9:30

Tým, který má šmrnc. I povzbudivý signál. Koubkův mírný pokrok v mezích možností

Trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci k nominaci české fotbalové...

Musí to být zvláštní mix pocitů. Jste blízko. Dostáváte třeba i nečekanou šanci porvat se o životní sen. Ovšem s rizikem, že když to neklapne, zůstanete doma u televize. Kolik hráčů je v nominaci...

22. května 2026  8:26

Teenagera v Mexiku měli už Čechoslováci. Vyhraje teď konkurz o zážitek Sochůrek?

Hugo Sochůrek ze Sparty spěchá za míčem během utkání s Alkmaarem.

Vlastně mu tenkrát v Mexiku ani nevadilo, že se celou dobu jenom kochal. Bylo mu devatenáct let. Do nominace trenéra Jozefa Marka se před fotbalovým šampionátem 1970 vmáčkl jako nečekaný žolík z...

22. května 2026  6:27

Originální oznámení nominace na MS ve fotbale. Norský tým představil sám král

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól.

Nominaci Norska na fotbalové mistrovství světa vévodí kanonýr Erling Haaland. Hvězdný útočník a autor 55 gólů ve 49 reprezentačních startech je ústřední postavou šestadvacetičlenného výběru trenéra...

21. května 2026  22:02

Ať jsme my Češi taky trochu in. Koubek o Sochůrkovi a výjimce pro Hložka

Trenér české reprezentace Miroslav Koubek během nominace na přípravný kemp před...

Několikrát zopakoval, že nominace není finální. Aby snad i mírnil úžas nad některými jmény. „Velmi zajímaví hráči, velmi dobrá aktuální forma,“ pronesl trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek k...

21. května 2026  17:33

Týden příprav k ničemu! Hull se ptá, zda by neměl do Premier League postoupit přímo

Fotbalisté Hullu slaví postup přes Millwall.

Jsou svým způsobem také obětí špiónského skandálu. Připravovali se, že budou hrát finále o postup do Premier League proti Southamptonu, jenže poté, co byl vyloučen, je čeká poražený Middlesbrough....

21. května 2026  17:05

Milla vyfasoval čtyřzápasový trest, Dukle budou chybět i obránci Hunal a Kozma

Útočník Kevin-Prince Milla z Dukly se diví během utkání proti Teplicím.

Kevin-Prince Milla z pražské Dukly dostal od disciplinární komise trest na čtyři soutěžní zápasy za vyloučení v utkání 4. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích. V tiskové zprávě o...

21. května 2026  16:50

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

21. května 2026  15:26

Posledního obviněného ve fotbalové kauze propustili z vazby. Má jít o Býmu

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima...

21. května 2026  15:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.