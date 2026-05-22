Ronaldo s an-Nasrem konečně získal saúdský titul, na hřišti slavil i s rodinou

V aktuálním ročníku mistr Evropy z roku 2016 zaznamenal 28 gólů. Lepší byli pouze Ivan Toney (32) a Julián Quiňones (33).
O zbývající branky domácích se postarali v první půli Sadio Mané a po přestávce Kingsley Coman. Za Damac, který nakonec obsadil 16. místo a sestoupil do druhé ligy, z penalty v 58. minutě snížil Morlay Sylla.
Ronaldo čekal na první titul s an-Nasrem od prosince 2022, kdy přišel z Manchesteru United. V minulosti se pětinásobný držitel Zlatého míče radoval z ligového primátu s Realem Madrid, Juventusem Turín a United.
An-Nasr si připsal první titul od roku 2019 a celkově jedenáctý, což jej řadí na třetí místo pořadí nejúspěšnějších saúdských klubů. Víc ligových triumfů mají na kontě pouze al-Ittihád (14) a al-Hilál (21).