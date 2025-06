Už je to oficiální. Ronaldo prodloužil smlouvu, v Arábii bude hrát ještě dva roky

tals Štěpán Ťalský ČTK Autor:

16:37

V jednu chvíli to vypadalo, že ze Saúdské Arábie odejde, ale po vítězném finále Ligy národů potvrdil, že zůstane v an-Nasru. Teď už je to oficiální. Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo prodloužil smlouvu do roku 2027. Tou dobou mu bude 42 let.