Ronaldo je zraněný, přípravné zápasy rušíme. An-Nasr naštval čínské fanoušky

„Mrzí nás to, ale bohužel musíme odložit naše přípravná utkání v Číně na neurčito. Důvodem jsou události, které jsme jako klub nemohli nijak ovlivnit,“ stojí v prohlášení zveřejněném na sociální síti X.

Saúdskoarabský celek má aktuálně až do půlky února v domácí soutěži volno, které chtěl logicky využít na přípravu. První zastávkou byl čínský Šen-čen, kde se měl an-Nasr 24. a 28. ledna utkat se dvěma místními týmy.

Z toho ale nakonec sešlo. Prohlášení sice konkrétní důvod neuvádí, samotný Ronaldo ale o několik hodin později veřejně vystoupil, vše vysvětlil a za nastalou situaci se omluvil.

„Některé věci nemůžete ovlivnit. A já mám teď bohužel určitý problém. Hraju fotbal dvaadvacet let a nikdy jsem na zranění netrpěl. O to více mě to mrzí, protože jsme si tohle turné chtěli se spoluhráči opravdu užít. Zápas ale nerušíme, pouze ho odkládáme a jednoznačně se sem chceme vrátit,“ citoval Ronalda server GOAL.

Organizátoři celé akce pravděpodobně do poslední chvíle doufali, že bude Ronaldo k dispozici, a proto odložení oznámili až necelý den před výkopem prvního zápasu.

To ale logicky čínské fanoušky naštvalo a ještě toho večera se hromadně seběhli před hotel, kde byli hráči ubytovaní. Jednak chtěli dát najevo své naštvání a jednak možná zkoušeli ukořistit alespoň fotku či podpis slavného Portugalce, který se nakonec v jejich zemi v nejbližších dnech nepředstaví.

„Jako klub jsme brali chystané turné velmi vážně a odcestovali jsme na něj s kompletním kádrem včetně Cristiana Ronalda. Naše čínské fanoušky milujeme a těšíme se, až se jim budeme moct v blízké budoucnosti předvést,“ uzavřel klub své prohlášení.

Podle britského deníku The Guardian sice fanoušci dostanou své peníze za lístky zpět, to ale jejich zklamání nezmírní.

Mimochodem, už v listopadu podobně přišli o možnost vidět naživo Lionela Messiho, když jeho Inter Miami taktéž zrušil dvě plánovaná utkání. Americký klub tak údajně učinil z respektu vůči bývalému premiérovi Li Kche-čchiangovi, který na konci října zemřel.

Zástupy čínských fanoušků, kteří s dresy vyhlížejí Cristana Ronalda před hotelem.

„Chci před vámi nastoupit a udělat vám radost, to je můj cíl. Nebuďte smutní, to já bych měl být, protože mě to opravdu mrzí. Jezdím do Číny pravidelně a je pro mě druhým domovem. Snad ale moje důvody pochopíte,“ doplnil Ronaldo.

Po vyřešení situace v Číně ale na představitele klubu možná čeká další, ještě závažnější problém. 1. února se má totiž an-Nasr na přípravném turnaji v Rijádu utkat mimo jiné právě s Interem Miami. A organizátoři lákají na dost možná poslední střet Messiho s Ronaldem.

Po jeho zranění však není vůbec jisté, zda nastoupí. Nikdo totiž neví, co přesně se mu přihodilo. Pokud ale není k dispozici pro tento týden, jen těžko se dá takhle rychle do pořádku. Jeho stav by se naopak mohl kvůli uspěchanému návratu ještě zhoršit, kvůli čemuž by klidně mohl zmeškat jarní část sezony, což si aktuálně druhý celek ligy nemůže dovolit.

Jenže souboj Ronalda s Messi bez jednoho z nich nedává nejenom z marketingového hlediska žádný smysl. Oba celky se tak možná utkají pouze se třetím účastníkem turnaje, al-Hilálem, a jejich vzájemný střet se uskuteční jindy.

Případně organizátoři odloží celý turnaj a an-Nasr přijde i o zbytek přípravy...