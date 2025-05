Vše přitom mělo být od začátku kalendářního roku vyřešené a čekalo se jen na oficiální oznámení.

I samotný Ronaldo už loni v létě naznačoval, že odchod ze Saudské Arábie neplánuje: „Nevím, kdy ukončím kariéru, možná za dva nebo tři roky, ale nejspíš to bude v an-Nasru. Jsem v klubu spokojený a líbí se mi i samotná země.“

Tak co se změnilo?

Vedení podle všeho nalomily nedávné výsledky.

Když Ronaldo přicházel v lednu 2023, byla z toho velká událost, která odstartovala vlnu přestupů z Evropy do Saudské Arábie. Popularitu tamní soutěže rozhodně portugalská megastar zvýšila, jenže samotný klub si od něj sliboval i úspěchy přímo na hřišti. A ty se za dva a půl roku nedostavily.

V letošní sezoně An-Nasr vypadl v semifinále asijské Ligy mistrů, a do příštího ročníku se dokonce ani nekvalifikuje, jelikož je kolo před koncem v domácí soutěži až čtvrtý.

„Cíle se nepodařilo naplnit a teď je potřeba si to vyhodnotit. Ačkoli se obě strany dříve dohodly na nové smlouvě, vše je teď pozastaveno,“ napsal nedávno španělský deník Marca.

Ne snad že by byl problém v Ronaldově výkonnosti. Vždyť v lize i letos vede tabulku střelců s 24 góly, celkem se napříč všemi soutěžemi prosadil čtyřiatřicetkrát a navzdory tomu, že v únoru oslavil čtyřicáté narozeniny, nejeví větší známky výkonnostního úpadku. I proto se nezadržitelně blíží k tisícovce gólů.

Ale tým okolo něj zkrátka nešlape podle představ a cítí to i on sám.

Po nedávné porážce s al-Ittihadem si pro sebe několik vteřin cosi zuřivě mumlal přímo na trávníku a následně ani nezamířil do kabiny, aby se převlékl, ale rovnou ve fotbalovém úboru naštvaně opustil stadion.

Za několik týdnů navíc startuje v novém formátu mistrovství světa klubů, kterého se určitě chtěl zúčastnit, zvlášť když tam nakonec bude i jeho odvěký rival Lionel Messi s Interem Miami. Jenže nezdary an-Nasru zapříčinily, že tam slavného Portugalce fanoušci neuvidí. Nebo?

Podle nedávných spekulací obdržel štědrou nabídku z Brazílie. Od klubu, který na zmíněném turnaji hrát bude. Může se samozřejmě jednat o pouhý výmysl tamních médií, ale je to zatím jeden z mála náznaků ohledně jinak nejisté Ronaldovy budoucnosti.

MS klubů se zúčastní čtyři brazilské kluby, takže pokud by zmíněné spekulace byly pravdivé, jsou ve hře tyto varianty – Palmeiras, Botafogo, Flamengo a Fluminense.

„Vánoce jsou sice až v prosinci, ale kdyby přišel, takovou hvězdu odmítnout nemůžete. Nicméně o tom nic nevím,“ řekl s úsměvem trenér Botafogo Renato Pavia, když se z něj novináři začátkem týdne snažili vydolovat nějaké informace.

Mimochodem, kdyby se jednalo o Palmeiras a Ronaldo nabídku přijal, mohlo by už ve skupinové fázi dojít na jeho střetnutí s Messim, což by byl pro organizátory splněný sen.

V tuhle chvíli je ale vše v rovině spekulací a možná ani samotný Ronaldo netuší, kam povedou jeho další kroky. Možná to bude Brazílie, možná se nakonec dohodne s an-Nasrem, ale třeba si vyzkouší úplně novou destinaci, o které dosud nepadlo ani slovo. Nebo že by se vrátil do Sportingu Lisabon, kde před více než 20 lety kariéru nastartoval?

Buďte si každopádně jistí, že Ronalda na fotbalových trávnících ještě pár let budeme vídat. Skončit 65 gólů před bájnou tisícovkou, to není nic pro něj. Zvlášť když teď jeho syn začal pálit za reprezentaci do 15 let a velký sen jeho otce, aby si jednou zahráli spolu, je zase o něco blíž.

Kdysi se to mohlo zdát jako bláhová představa, ale teď?

Je sice ve věku, kdy má většina fotbalistů dávno po kariéře nebo se ji zrovna chystá ukončit, ale on jako by vůbec nestárnul. Obličej téměř bez vrásek a na svůj věk vyniká i fyzicky, byť už samozřejmě není tak rychlý a hbitý jako dřív.

Nedávno mu technologická společnost Whoop udělala analýzu fyzické kondice, z níž vyšlo, že ji má srovnatelnou s hráčem, kterému je 28,9 let. „To znamená, že můžu hrát dalších deset let,“ opáčil hned se smíchem Ronaldo.

Zbývá zodpovědět otázku: Kde to bude?