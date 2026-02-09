CR7 nehraje a dál mlčí. Stávka? Tady nejsi v Ronaldově Arábii, pálí do něj Saúdové

Před víkendem vynechal už druhý zápas an-Nasru po sobě, a pokud nenastoupí ani ve středečním duelu asijské Ligy mistrů proti turkmenskému Arkadagu, všudypřítomné otázky ještě zesílí.
Blíží se snad konec velkého příběhu?
Kvůli nespokojenosti s řízením klubu se Ronaldo zasekl. A v zemi, jejíž ambasadorem je i mimo fotbalové stadiony, to z médií schytává: „Tohle není Ronaldova, ale Saúdská Arábie. Jako zaměstnanec vydělává obrovské peníze, větší než kdekoli v Evropě. Měl by buď držet krok, anebo odejít.“
Ne, tohle už nevypadá jen na výmol, který půjde jednoduše zahladit. Vždyť i mluvčí celé soutěže se do Ronalda nepřímo opřel: „Žádný hráč, jakkoli významný, nemůže mít vliv na rozhodnutí mimo svůj klub.“
Z dálky to vypadá, že se portugalský fenomén pustil do bitvy, ve které sice může ustoupit, ale těžko v ní zvítězí.
Deník A Bola už před týdnem psal, že Ronalda namíchlo, jak zrovna s jeho klubem zachází saúdskoarabský Veřejný investiční fond (PIF), který má vedle an-Nasru rozhodující slovo také v al-Ahlí, al-Ittihádu a al-Hilálu, tedy v klubech velké čtyřky.
A právě mezi posledními dvěma v závěru zimního transferového okna přestoupil Karim Benzema, Ronaldův někdejší parťák z Realu Madrid, zatímco do an-Nasru během zimy výraznější posily nezamířily.
|
Hrát nebudu! Hvězdný Ronaldo stávkuje, nelíbí se mu, jak vedení klub řídí
Což Ronalda štve.
Tak moc, že odmítá nastupovat.
Podle zdrojů renomovaného serveru The Athletic je situace výbušná a krajně nepředvídatelná. Ronaldo sice v létě podepsal dvouletou smlouvu s tím, že chce v dresu an-Nasru dosáhnout na metu tisíce soutěžních gólů, do které mu aktuálně chybí ještě 39 branek.
Ale co když už žlutý dres an-Nasru neoblékne?
A je to vůbec reálné?
Ronaldo bere v Saúdské Arábii přes 200 milionů eur ročně, což dělá v přepočtu takřka pět miliard korun. Kromě toho se zavázal, že bude jednou z hlavních tváří mistrovství světa 2034, které největší muslimské království chystá. Blízký vztah má i s korunním princem Muhamadem bin Salmánem, s nímž se dokonce v listopadu zúčastnil slavnostního banketu u amerického prezidenta Donalda Trumpa přímo v Bílém domě.
|
Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump
Jenže co teď?
Ronaldovu pokračující absenci nikdo z klubu veřejně nekomentuje a nic konkrétního dokonce nezaznělo ani od trenéra Jorgeho Jesuse. Tajemství. Záhada. Ticho.
A taky četné spekulace, které se v zákulisí logicky rodí. Mluví se třeba i o tom, že by mohl Ronaldo v létě odejít, pokud by některý ze zájemců (nejspíš ze zámořské MLS?) uhradí 50milionovou výstupní klauzuli. V eurech.
Ale skutečně si někdo dovolí vyplatit takový balík za čtyřicátníka, jakkoli výjimečného?
V Saúdské Arábii je od ledna 2023, kdy dorazil jako volný hráč po dramatickém konci v Manchesteru United, kam se vrátil. V Anglii se ovšem rozhádal s trenérem Erikem Ten Haagem i důležitými lidmi ve vedení. Do klubu pálil veřejně. Mluvil o zradě i nedostatku respektu. Z jeho rozhovoru s britským moderátorem Piersem Morganem bylo celé týdny celosvětově jedno z hlavních fotbalových témat vůbec.
|
Ronaldo tepe United: Zradili mě! Trenéra nerespektuju stejně jako on mě
I teď je Ronaldo opět středem pozornosti, ovšem s jedním zásadním rozdílem: on sám o svých motivacích zarytě mlčí. A tak mluví další.
„Dovedete si představit, že by se podobně choval ke svému klubu hráč v anglické lize?“ opřel se do Ronalda Valíd al-Faradž, jeden z nejvlivnějších fotbalových expertů Saúdské Arábie.
The Athletic zase dopodrobna rozpitval důvody Ronaldovy stávky: opravdu má an-Nasr na přestupovém trhu proti konkurentům nevýhodu?
Od příchodu CR7 vynaložil na posily 414 milionů eur, což je víc než al-Ahlí (386 milionů) i než al-Ittihád (380 milionů). Je ale pravda, že al-Hilál je v žebříčku odskočený (650 milionů).
„Kluby mají své vlastní představenstvo, své vlastní vedení a své vlastní fotbalové vedení. Rozhodnutí o hledání hráčů, výdajích a strategii jsou na těchto klubech, a to v rámci finančního rámce, který má zajistit udržitelnost a vyváženost soutěže. Tento rámec platí stejně pro celou ligu,“ citoval deník The Telegraph minulý týden mluvčího saúdské ligy.
Ten zároveň doplnil, že „Cristiano Ronaldo se od svého příchodu plně angažuje v an-Nasru a hraje důležitou roli v jeho růstu i ambicích a jako každý elitní sportovec chce hlavně vítězit.“
Zatím se mu to nedaří, neboť an-Nasr získal saúdský titul naposledy v roce 2019, tedy dávno před Ronaldovým příchodem. Dva ze tří posledních ročníků ovládl al-Ittihád a předloni byl mistrem al-Hilál, který vede i nyní.
Po dvaceti kolech má těsný náskok jednoho bodu právě před an-Nasrem a na rozdíl od něj se v zimě významně posílil, na což se Ronaldo snaží po svém upozornit. Ukončí stávku a začne znovu hrát?