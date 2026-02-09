CR7 nehraje a dál mlčí. Stávka? Tady nejsi v Ronaldově Arábii, pálí do něj Saúdové

Jiří Čihák
  18:03
Minulý týden, v den svých jedenačtyřicátých narozenin, poslal do světa fotografii z tréninku i se dvěma srdíčky v klubových barvách. Ale jinak už Cristiana Ronalda na hřišti přes týden nikdo neviděl. Slavná značka CR7, nejlépe placený fotbalista světa, zůstává stranou dění. Nehraje. Trucuje. Stávkuje.
Cristiano Ronaldo slaví svůj 956. gól kariéry, za an-Nasr skóroval proti...

Cristiano Ronaldo slaví svůj 956. gól kariéry, za an-Nasr skóroval proti al-Ochdúdu dokonce dvakrát. | foto: Reuters

Cristiano Ronaldo a jeho parádní gól nůžkami.
Cristiano Ronaldo v dresu An-Nassru během diskuzí s rozhodčím.
Cristiano Ronaldo před utkáním saúdskoarabského An-Nassru.
Cristiano Ronaldo (vlevo) slaví gól se spoluhráčem a krajanem Joaem Felixem.


Před víkendem vynechal už druhý zápas an-Nasru po sobě, a pokud nenastoupí ani ve středečním duelu asijské Ligy mistrů proti turkmenskému Arkadagu, všudypřítomné otázky ještě zesílí.

Blíží se snad konec velkého příběhu?

Kvůli nespokojenosti s řízením klubu se Ronaldo zasekl. A v zemi, jejíž ambasadorem je i mimo fotbalové stadiony, to z médií schytává: „Tohle není Ronaldova, ale Saúdská Arábie. Jako zaměstnanec vydělává obrovské peníze, větší než kdekoli v Evropě. Měl by buď držet krok, anebo odejít.“

Ne, tohle už nevypadá jen na výmol, který půjde jednoduše zahladit. Vždyť i mluvčí celé soutěže se do Ronalda nepřímo opřel: „Žádný hráč, jakkoli významný, nemůže mít vliv na rozhodnutí mimo svůj klub.“


4. února 2026 v 19:01


Z dálky to vypadá, že se portugalský fenomén pustil do bitvy, ve které sice může ustoupit, ale těžko v ní zvítězí.

Deník A Bola už před týdnem psal, že Ronalda namíchlo, jak zrovna s jeho klubem zachází saúdskoarabský Veřejný investiční fond (PIF), který má vedle an-Nasru rozhodující slovo také v al-Ahlí, al-Ittihádu a al-Hilálu, tedy v klubech velké čtyřky.

A právě mezi posledními dvěma v závěru zimního transferového okna přestoupil Karim Benzema, Ronaldův někdejší parťák z Realu Madrid, zatímco do an-Nasru během zimy výraznější posily nezamířily.

Hrát nebudu! Hvězdný Ronaldo stávkuje, nelíbí se mu, jak vedení klub řídí

Což Ronalda štve.

Tak moc, že odmítá nastupovat.

Podle zdrojů renomovaného serveru The Athletic je situace výbušná a krajně nepředvídatelná. Ronaldo sice v létě podepsal dvouletou smlouvu s tím, že chce v dresu an-Nasru dosáhnout na metu tisíce soutěžních gólů, do které mu aktuálně chybí ještě 39 branek.

Ale co když už žlutý dres an-Nasru neoblékne?

A je to vůbec reálné?

Ronaldo bere v Saúdské Arábii přes 200 milionů eur ročně, což dělá v přepočtu takřka pět miliard korun. Kromě toho se zavázal, že bude jednou z hlavních tváří mistrovství světa 2034, které největší muslimské království chystá. Blízký vztah má i s korunním princem Muhamadem bin Salmánem, s nímž se dokonce v listopadu zúčastnil slavnostního banketu u amerického prezidenta Donalda Trumpa přímo v Bílém domě.

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Jenže co teď?

Ronaldovu pokračující absenci nikdo z klubu veřejně nekomentuje a nic konkrétního dokonce nezaznělo ani od trenéra Jorgeho Jesuse. Tajemství. Záhada. Ticho.

A taky četné spekulace, které se v zákulisí logicky rodí. Mluví se třeba i o tom, že by mohl Ronaldo v létě odejít, pokud by některý ze zájemců (nejspíš ze zámořské MLS?) uhradí 50milionovou výstupní klauzuli. V eurech.

Ale skutečně si někdo dovolí vyplatit takový balík za čtyřicátníka, jakkoli výjimečného?

V Saúdské Arábii je od ledna 2023, kdy dorazil jako volný hráč po dramatickém konci v Manchesteru United, kam se vrátil. V Anglii se ovšem rozhádal s trenérem Erikem Ten Haagem i důležitými lidmi ve vedení. Do klubu pálil veřejně. Mluvil o zradě i nedostatku respektu. Z jeho rozhovoru s britským moderátorem Piersem Morganem bylo celé týdny celosvětově jedno z hlavních fotbalových témat vůbec.

Ronaldo tepe United: Zradili mě! Trenéra nerespektuju stejně jako on mě

I teď je Ronaldo opět středem pozornosti, ovšem s jedním zásadním rozdílem: on sám o svých motivacích zarytě mlčí. A tak mluví další.

„Dovedete si představit, že by se podobně choval ke svému klubu hráč v anglické lize?“ opřel se do Ronalda Valíd al-Faradž, jeden z nejvlivnějších fotbalových expertů Saúdské Arábie.

The Athletic zase dopodrobna rozpitval důvody Ronaldovy stávky: opravdu má an-Nasr na přestupovém trhu proti konkurentům nevýhodu?

Od příchodu CR7 vynaložil na posily 414 milionů eur, což je víc než al-Ahlí (386 milionů) i než al-Ittihád (380 milionů). Je ale pravda, že al-Hilál je v žebříčku odskočený (650 milionů).

„Kluby mají své vlastní představenstvo, své vlastní vedení a své vlastní fotbalové vedení. Rozhodnutí o hledání hráčů, výdajích a strategii jsou na těchto klubech, a to v rámci finančního rámce, který má zajistit udržitelnost a vyváženost soutěže. Tento rámec platí stejně pro celou ligu,“ citoval deník The Telegraph minulý týden mluvčího saúdské ligy.

Ten zároveň doplnil, že „Cristiano Ronaldo se od svého příchodu plně angažuje v an-Nasru a hraje důležitou roli v jeho růstu i ambicích a jako každý elitní sportovec chce hlavně vítězit.“

CR7 stávkuje, ale fanoušci nezapomněli. Během posledního ligového utkání an-Nasru vlály na tribunách vlajky s Ronaldovou podobiznou.

Zatím se mu to nedaří, neboť an-Nasr získal saúdský titul naposledy v roce 2019, tedy dávno před Ronaldovým příchodem. Dva ze tří posledních ročníků ovládl al-Ittihád a předloni byl mistrem al-Hilál, který vede i nyní.

Po dvaceti kolech má těsný náskok jednoho bodu právě před an-Nasrem a na rozdíl od něj se v zimě významně posílil, na což se Ronaldo snaží po svém upozornit. Ukončí stávku a začne znovu hrát?

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)




Hoffenheim schytal výprask na Bayernu. Z Čechů hrál jen Coufal a zavinil penaltu

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 21. kole německé ligy i díky hattricku Luise Díaze doma porazili Hoffenheim 5:1 a udrželi šestibodový náskok na druhý Dortmund. Vladimír Coufal za hosty odehrál celý...

8. února 2026  19:55

Nervózní Frťala „nachodil“ 10 tisíc kroků. Radosta? V tréninku má na Chelsea

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala během utkání s Karvinou.

Když jsi nervózní, tak choď! Nebo aspoň přešlapuj na místě. Jako kouč fotbalistů Teplic Zdenko Frťala. Ve svém vymezeném prostoru u lavičky za 90 minut ligového zápasu s Karvinou naťapal snad 10...

8. února 2026  19:53

