Coufal splnil poslední přání fanouškovi s onemocněním ALS. Dovezl rodině dresy

„Manžel byl velkým fotbalovým nadšencem. Deset dní předtím, než navždy odešel, se na stadionu v Edenu účastnil natáčení reklamního spotu Fortuny na podporu organizace ALSA, která pomáhá nemocným s amyotrofickou laterální sklerózou. Tak ho to tam nadchlo, že chtěl pro své vnuky sehnat podepsané dresy od Slavie,“ uvedla Hana Šerlová v tiskové zprávě.
„Když jsem se dozvěděl o příběhu pana Šerla, okamžitě jsem hledal způsob, jak jeho přání vyplnit. Tím, že jsem Slavií prošel, nebylo to nijak složité. Zkontaktoval jsem paní Šerlovou a domluvili jsme se, že k nim dresy osobně dovezu. Zbytek rodiny ale nic netušil. Prostě jsem zazvonil na dveře a doufal, že mě pustí dovnitř,“ řekl Coufal.
Třiatřicetiletý pravý bek přivezl rodině i svůj podepsaný klubový dres a pozval ji na ligový zápas na hřišti Bayernu Mnichov. „Taková setkání jako se Šerlovými člověku připomenou, co je v životě opravdu důležité,“ dodal Coufal.