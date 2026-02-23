Coufal splnil poslední přání fanouškovi s onemocněním ALS. Dovezl rodině dresy

  17:39
Fotbalový reprezentant Vladimír Coufal splnil poslední přání fanouškovi, který podlehl amyotrofické laterální skleróze (ALS). Lubomír Šerl si těsně před smrtí přál pro vnuky podepsané dresy Slavie, což bývalý hráč Pražanů a aktuálně obránce bundesligového Hoffenheimu zařídil.
Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z Bayernu. | foto: AP

Fisnik Asllani z Hoffenheimu slaví gól, u kterého asistoval Vladimír Coufal...
Andrej Kramarič z Hoffenheimu slaví vstřelený gól mezi českými hráči Robinem...
Hoffenheimský záložník Wouter Burger (vlevo) slaví svůj gól s Vladimírem...
Obránce Vladimír Coufal z Hoffenheimu nahání Alexe Grimalda z Leverkusenu.
„Manžel byl velkým fotbalovým nadšencem. Deset dní předtím, než navždy odešel, se na stadionu v Edenu účastnil natáčení reklamního spotu Fortuny na podporu organizace ALSA, která pomáhá nemocným s amyotrofickou laterální sklerózou. Tak ho to tam nadchlo, že chtěl pro své vnuky sehnat podepsané dresy od Slavie,“ uvedla Hana Šerlová v tiskové zprávě.

„Když jsem se dozvěděl o příběhu pana Šerla, okamžitě jsem hledal způsob, jak jeho přání vyplnit. Tím, že jsem Slavií prošel, nebylo to nijak složité. Zkontaktoval jsem paní Šerlovou a domluvili jsme se, že k nim dresy osobně dovezu. Zbytek rodiny ale nic netušil. Prostě jsem zazvonil na dveře a doufal, že mě pustí dovnitř,“ řekl Coufal.

Stabilita, mentalita, výkonnost. Coufala si v Hoffenheimu považují, má nový kontrakt

Třiatřicetiletý pravý bek přivezl rodině i svůj podepsaný klubový dres a pozval ji na ligový zápas na hřišti Bayernu Mnichov. „Taková setkání jako se Šerlovými člověku připomenou, co je v životě opravdu důležité,“ dodal Coufal.

