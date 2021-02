Vyloučený kouč, třináct minut přes čas. Jižní Amerika zná krále

Evropa nejprestižnější jihoamerickou klubovou soutěž dlouhodobě přehlíží, takže jste možná ani nezaregistrovali, že se v noci ze soboty na neděli hrálo v Rio de Janeiru velkolepé finále.

Na magickém stadionu Maracaná se teprve potřetí v historii potkaly dva brazilské týmy: Palmeiras a Santos.

Pro zemi, která fotbalem dýchá, událost roku. I přesto, že se na tribuny osmdesátitisícového kolosu kvůli covidovým omezením dostaly jen čtyři tisíce fanoušků.

DIVOKÉ OSLAVY. Fanoušci Palmeiras slaví triumf v Poháru osvoboditelů.

Ti dlouho přihlíželi bezgólovému průběhu, zato ve třináctiminutovém (!) nastavení se rozjela snad až příliš divoká jihoamerická show.

Alespoň podle vyprávění Joe Borbélyho, slovenského manažera, který se stará o brazilské reprezentační legendy a coby příznivec Santosu sledoval utkání z VIP lóže.

„Kdo neviděl, neuvěří. Neskutečný skandál,“ rozpovídal se jeden z mála Evropanů v hledišti pro MF DNES. „Zápas už spěl do prodloužení, když se za čárou míč zakutálel k trenérovi Santosu Cucovi. Ten vzal míč do ruky a chtěl ho podat soupeři, ale obránce Palmeiras Rocha ho předtím povalil na zem. Strhla se mela, rozhodčí nepochopitelně ukázal červenou Cucovi a vykázal ho na tribunu, zatímco hráč soupeře dostal jen žlutou. Absurdní!“

Proč tolik vášní zrovna kvůli červené pro trenéra?

Protože sotva kudrnatý kouč Cuca vyšlápl schůdky a stoupl si mezi fanoušky, Palmeiras zápas rozhodl jediným gólem.

Střídající útočník Breno, který do týmu přišel teprve v listopadu, si vyskočil na centr z pravé strany, hlavou poslal míč k tyči, serval ze sebe dres a běžel slavit do hloučku fanoušků. Rozhodnuto, v desáté minutě nastavení. A do kroniky Copa Libertadores, jak se jihoamerická obdoba Ligy mistrů v originálu nazývá, se zapsal další podivuhodný příběh.

Historie Poháru osvoboditelů se začala psát v dubnu 1960, kdy první ročník rozehrálo sedm týmů. O tři měsíce později Luis Cubilla, útočník uruguayského Peňarolu Montevideo, rozhodl první finále proti paraguayské Olimpii a ve stáří vzpomínal: „Dostali jsme nějaké peníze a já si za ně koupil kus půdy v Montevideu, kde jsem si pak postavil dům. Ale v porovnání s pozdějšími odměnami to nebylo nic extra.“

Nová soutěž teprve hledala své místo, dokonce ani organizátoři zjevně nevěřili, že se uchytí nadlouho: na skromný podstavec trofeje umístili jen osmnáct štítků, do kterých se vyrývaly názvy vítězných týmů. Postupně podstavce přibývaly, loni měla Copa Libertadores s velkou pompou slavit šedesátiny.

Koronavirus ročník prodloužil, takže až teď přibyl štítek s novým nápisem: Sociedade Esportiva Palmeiras, 2021.