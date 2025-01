Pořád jsem tady! Brazilec Endrick zase řádil. Že hraju málo? Trenér ví, co dělá

A že to nebyly jen tak ledajaké trefy!

Nejprve převzal na hranici vápna balon od Ardy Gülera, udělal pár rychlých kroků a z otočky ho levačkou prudce napálil k tyči. Minutu před koncem k němu pak propadl balon po rohu, zatímco stál zády k bráně. Nijak se nerozpakoval a patičkou ho poslal přes obránce i gólmana až do sítě.

„Ty góly jsou pro Antonia Rüdigera, každý den mi pomáhá. Moc mě nechválí, což mi vyhovuje. Má mě rád a radí mi, co mám dělat: běhat, bojovat a dávat góly,“ říkal pak Endrick s úsměvem.

Jako by s Federicem Valverdem, jenž volejem z nějakých 25 metrů zvyšoval na 4:2, soutěžili, kdo rozvlní síť hezčím způsobem. Jen těžko byste věřili, že Celta živila po vyrovnání v závěru základní hrací doby naději na postup. V prodloužení ji totiž domácí nepustili k ničemu.

„Bylo to těžké, ale takhle to je v Madridu vždycky. Bojujeme až do konce a vítězíme,“ smál se pak osmnáctiletý šikula.

Přišel s pověstí obrovského talentu. V rodné Brazílii mu přezdívali nový Ronaldo, za národní tým už se stačil jako nejmladší reprezentační střelec prosadit i na slavném Wembley.

Jenže v Realu, kam po dovršení plnoletosti zamířil, hraje spíš sporadicky. Ne snad, že by mu scházela kvalita. V základu však mají prakticky jisté místo Vinícius Júnior, Kylian Mbappé a Rodrygo, do toho na lavičce čeká kromě Gülera ještě Brahim Díaz. Mladý Endrick je v hierarchii až za nimi.

Říkáte si, že musí být nedostatkem příležitostí frustrovaný?

„Nečekal jsem, že budu hrát víc. Trenér Ancelotti ví, co dělá. Nejde mu o to, co je nejlepší pro mě, ale co je nejlepší pro tým. Tolik spolu nemluvíme, ale ví, že tvrdě pracuju,“ překvapil po utkání střízlivou odpovědí.

Napříč všemi soutěžemi dosud nasbíral pouhých 303 minut. Z toho 132 ve dvou lednových zápasech španělského poháru – 42 ve čtvrtek proti Celtě, minulý týden celých 90 v duelu s Deportivem Minera (5:0) ze čtvrté ligy.

O to působivější je jeho bilance čtyř branek a jedné asistence. Na gólu se tedy podílí zhruba každých 60 minut. Navíc skóroval při své premiéře ve španělské lize i v Champions League.

„Endrick ukázal své kvality, jeho první gól byl úchvatný,“ chválil ho Ancelotti, načež dodal: „A jestli jsem k němu nebyl fér? Nemusím opakovat to, co říkal on sám.“

Když vstřelil v zápase se Celtou svůj první gól, strhl ze sebe dres a nechal emoce propuknout naplno. Bylo na něm vidět, jak moc to pro něj znamená. Aby to pochopil úplně každý, dlouze políbil klubový znak.

„Samozřejmě je složité, když sbíráte minuty po dvou nebo třech, ale odmala to mám jasně nastavené: když hraju dvě minuty, odevzdám v nich absolutně všechno,“ prohlásil.

Real vstupuje do klíčové fáze sezony, v níž bude bojovat na všech frontách. Obhajuje domácí titul i ušatou trofej Ligy mistrů, díky Endrickovi navíc živí naději i na úspěch v poháru. Počet zápasů si vyžádá časté rotace hráčů.

A Endrick doufá, že se bude pravidelně dostávat i na něj.