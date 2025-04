Španělský sudí se kvůli kritice rozbrečel. Ať nepíská finále poháru, žádá Real

„Když můj syn přijde ze školy a říká, že o jeho tátovi ostatní děti mluví jako o podvodníkovi a zloději, tak je to těžké,“ pronesl smutně De Burgos. „Já mu pak musím vysvětlovat, že to není pravda a že jsem poctivý. Je to situace, kterou bych nikomu nepřál.“

Pro kontext celé situace je důležité doplnit, že dotaz na tiskové konferenci nepadl jen tak, nýbrž zcela konkrétně odkazoval na videa na platformě Real Madrid TV. Ta pod záštitou klubu pravidelně zveřejňuje rozhovory s hráči a jiné zákulisní záběry, ale v poslední době se také často pouští právě do arbitrů.

A když bylo jasné, kdo bude pískat sobotní finále s Barcelonou, vydala sestřih De Burgosových chyb v utkáních Realu Madrid.

Španělský rozhodčí Pablo González Fuertes (vpravo) objímá svého kolegu Ricarda de Burgose.

„Rádi bychom věděli, jestli se takováhle videa trestají. Anonymní platformy na sociálních sítích uráží rozhodčí a vyhrožují jim, ale nikdo je netrestá,“ rozzlobil se Pablo González Fuertes, jenž bude sobotní finále hlídat od videa.

Netrvalo dlouho a na celou situaci zareagovalo také vedení Realu.

„Něco podobného je naprosto nepřijatelné. Tyhle protesty, zaměřené na platformy chráněné svobodou projevu, den před finálovým zápasem, opět ukazují nenávist a nepřátelství těchto rozhodčích vůči Realu Madrid. Doufáme, že zodpovědní lidé vyvodí adekvátní důsledky,“ stojí v oficiálním prohlášení.

Podle tamních médií Real žádá po asociaci rozhodčích, aby na finále delegovala někoho jiného. „Tvrdí, že rozhodčí nemůže podobným způsobem odhalit potenciální nedostatek nestrannosti vůči jednomu z týmů,“ doplňuje deník AS.

Hrozí ve Španělsku stávka rozhodčích? „Nikdy jsme jako rozhodčí nedrželi víc při sobě. Začneme konat, tohle chování pokračovat nemůže. Jestli hrozí stávka? Brzo se dozvíte víc,“ mlžil Pablo González Fuertes.

Královský velkoklub také zrušil tiskovou konferenci i plánovaný otevřený trénink. Údajně dokonce zvažuje, že by k sobotnímu zápasu nenastoupil, ale to působí spíš jako výkřik do tmy.

Není to každopádně poprvé, co jde do přímého konfliktu s rozhodčími, respektive s celou asociací.

„Třikrát v řadě se dělo cosi divného,“ dumal v půlce února kouč Ancelotti poté, co Real kvůli několika ztrátám přišel o první místo v tabulce.

O pár týdnů dříve pro změnu vedení klubu poslalo národní fotbalové federaci čtyřstránkový dopis, v němž označilo celou nejvyšší soutěž za shnilou a zkorumpovanou.

„Ačkoli děláme chyby, myslím, že momentálně není úroveň ve Španělsku vůbec špatná,“ oponoval v pátek odpoledne De Burgos.

V únoru se dokonce objevily spekulace, že by snad Real mohl celou soutěž opustit, ale to nezní příliš pravděpodobně. A stejně tak není pravděpodobné, že by asociace vyhověla požadavku a De Burgose ze sobotního finále stáhla.

„To, čím si procházíme, není správné. A neděje se to jenom nám profesionálům. Možná ještě hůř jsou na tom rozhodčí v nižších soutěžích,“ kroutil hlavou devětatřicetiletý arbitr.

„Když novináři hovoří o jakýchsi krádežích, fanoušci si pak vybíjejí frustraci na sudích, a to klidně i na těch začínajících. Tohle musíme vyřešit a vrátit se ke zdravějšímu a čistšímu stylu fotbalu,“ přitakal Fuertes.

Sobotní finále má rázem další náboj. Jako by nestačilo, že se po jedenácti letech o ušatou trofej utkají odvěcí rivalové Copa del Rey...

De Burgose tak čeká pořádná fuška. V letošní sezoně odpískal už 26. zápasů, většinu v domácí soutěži, ale několik i v Evropě. Jak zvládne ten zatím nejdůležitější?