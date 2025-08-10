Liverpoolu vstup do sezony nevyšel, první triumf v superpoháru slaví Crystal Palace

Fotbalisté Crystal Palace vyhráli poprvé v historii anglický Superpohár. Úřadující vítězové Anglického poháru zdolali v úvodním utkání nové sezony mistrovský Liverpool 3:2 na penalty. V normální hrací době skončil zápas o Community Shield na stadionu ve Wembley 2:2.
Fotbalisté Crystal Palace s trofejí pro vítěze anglického superpoháru.

Fotbalisté Crystal Palace s trofejí pro vítěze anglického superpoháru. | foto: Reuters

Zklamaný Mohamed Salah poté, co Liverpool v anglickém superpoháru podlehl...
Fotbalisté Crystal Palace se radují z triumfu v anglickém superpoháru, v němž...
Zklamaní fotbalisté Liverpoolu po porážce v anglickém superpoháru s Crystal...
Justin Devenny z Crystal Palace proměňuje rozhodující pokutový kop v anglickém...
Crystal Palace v duelu dvakrát dotáhl vedení soupeře, v jehož dresu se prosadily letní posily. Už ve 4. minutě otevřel skóre Hugo Ekitiké, ve 21. minutě se trefil i Jeremie Frimpong.

Na první branku ale v 17. minutě odpověděl z penalty Jean-Philippe Mateta, v 77. minutě další vyrovnání zařídil Ismaila Sarr.

Fanoušek Liverpoolu s šálou připomínají zesnulého Dioga Jotu.
Křídelník Crystal Palace Ismaila Sarr střílí gól do sítě Liverpoolu.

Hrdinou penaltového rozstřelu se stal brankář Dean Henderson, který vychytal dva liverpoolské střelce, hned v úvodním pokusu navíc hvězdný kanonýr Mohamed Salah přestřelil. Rozhodující pokutový kop proměnil Justin Devenny.

Anglický fotbalový Superpohár:

Crystal Palace - Liverpool 2:2 (1:2), na pen. 3:2
Branky: 17. Mateta z pen., 77. Sarr - 4. Ekitiké, 21. Frimpong.

