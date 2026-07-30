Colo Colo řeší výjimku pro Vozinhu. Gólman chce na dres svou přezdívku

Svými výkony pomohl týmu z malého ostrovního státu k postupu do play off a vysloužil si nabídku angažmá v Colo Colo. V týmu by měl podepsal šestiměsíční smlouvu s opcí na další rok.
Podle pravidel by však brankář, jehož skutečné jméno je Josimar José Évora Dias, nemohl mít na zádech přezdívku, která ho proslavila. Vozinha znamená v portugalštině „malá babička“ a pozdější profesionální fotbalista ji dostal v dětství od starších chlapců, když po prohraných zápasech plakal a utíkal domů k prarodičům.
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Klubový prezident Aníbal Mosa, jenž nezastírá, že Vozinhovo angažmá je i marketingovým tahem, doufá ve výjimku. „Na pátek je svolaná rada prezidentů. Už jsem s některými šéfy klubů mluvil a stavěli se kladně k tomu, že by mohl hrát pod jménem Vozinha, vzhledem k tomu, že tak nastupoval na nejdůležitější akci na světě,“ řekl Mosa médiím.