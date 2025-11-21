„Bohužel měl doma malou nehodu. Nakopl si prst, ale není to nic vážného, příští týden však určitě zpátky nebude,“ řekl Maresca před sobotním zápasem Premier League s Burnley a potvrdil, že je prst zlomený. „Kulhá, ale ne moc. Problém je, že je to malíček, takže v kopačkách může být ten kontakt s botou docela bolestivý,“ dodal.
Palmer byl přitom na nejlepší cestě vrátit se po dvouměsíční pauze zaviněné zraněním třísel. „Takové věci se stávají. I já se už mockrát vzbudil v noci a cestou na záchod se praštil do hlavy, do nohy, všude možně,“ řekl Maresca smířeně.
Příští týden Chelsea bude hostit v Lize mistrů Barcelonu, o víkendu pak nastoupí proti Arsenalu.