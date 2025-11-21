Vyléčil třísla, ale zlomil si malíček. Palmer si prodlouží pauzu

  13:19
Fotbalista Chelsea Cole Palmer si zkomplikoval blížící se návrat po zranění třísel dalším zraněním. Trenér londýnského klubu Enzo Maresca oznámil, že si útočník o víkendu doma při nešťastné nehodě zlomil prst na noze a v příštích třech zápasech určitě ještě nebude týmu k dispozici.
Cole Palmer z Chelsea slaví se spoluhráči trefu ve finále MS klubů proti PSG.

Cole Palmer z Chelsea slaví se spoluhráči trefu ve finále MS klubů proti PSG. | foto: Reuters

Cole Palmer z Chelsea v diskuzi s Gianluigim Donnarummou z PSG.
Cole Palmer z Chelsea slaví gól ve finále MS klubů proti PSG.
Cole Palmer z Chelsea zdraví fanoušky po skončení zápasu.
Cole Palmer (v popředí) a Enzo Fernández slaví vstřelenou branku Chelsea ve...
12 fotografií

„Bohužel měl doma malou nehodu. Nakopl si prst, ale není to nic vážného, příští týden však určitě zpátky nebude,“ řekl Maresca před sobotním zápasem Premier League s Burnley a potvrdil, že je prst zlomený. „Kulhá, ale ne moc. Problém je, že je to malíček, takže v kopačkách může být ten kontakt s botou docela bolestivý,“ dodal.

Roberte, už žádný gól. Barcelona žádala Lewandowského, aby nemusela platit

Palmer byl přitom na nejlepší cestě vrátit se po dvouměsíční pauze zaviněné zraněním třísel. „Takové věci se stávají. I já se už mockrát vzbudil v noci a cestou na záchod se praštil do hlavy, do nohy, všude možně,“ řekl Maresca smířeně.

Příští týden Chelsea bude hostit v Lize mistrů Barcelonu, o víkendu pak nastoupí proti Arsenalu.

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Vyléčil třísla, ale zlomil si malíček. Palmer si prodlouží pauzu

Cole Palmer z Chelsea slaví se spoluhráči trefu ve finále MS klubů proti PSG.

Fotbalista Chelsea Cole Palmer si zkomplikoval blížící se návrat po zranění třísel dalším zraněním. Trenér londýnského klubu Enzo Maresca oznámil, že si útočník o víkendu doma při nešťastné nehodě...

21. listopadu 2025  13:19

Byl jsem připravený odejít, přiznal Sychra. Pardubicím podle něj narostlo sebevědomí

Pardubický Vojtěch Sychra s míčem před Bensonem Sakalou z Bohemians

Brzy čtyřiadvacetiletý křídelník dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, čím disponuje kádr pardubických fotbalistů, takže když pak jejich trenér Jan Trousil na tiskové konferenci po posledním utkání v...

21. listopadu 2025

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině L na druhém místě a v březnu 2026 je čeká baráž, kterou odstartují domácím duelem s...

21. listopadu 2025  12:37

Češi jsou skvělý los, píší Irové. Trenér však varoval: Také mě málem vyhodili

Irský národní tým slaví vítězný gól Troye Parrotta v utkání s Maďarskem.

Vysněný soupeř, na kterém si reprezentanti smlsnou. Irská média jsou po losu baráže o mistrovství světa plná optimismu. Trenér tamního národního týmu, Heimir Hallgrímsson z Islandu, však varoval:...

21. listopadu 2025  11:05

Pokuta i podmínka. UEFA trestá Sigmu za nepokoje fanoušků, Noah má stejný trest

Hráči Olomouce před zápasem proti Noahu.

Sigma Olomouc dostala od UEFA pokutu 10 000 eur (242 000 korun) za výtržnosti fanoušků při utkání Konferenční ligy na stadionu arménského Noahu. Součástí trestu je i podmínečný zákaz prodeje...

21. listopadu 2025  10:50

Chcete na MS? Tak se ukažte! Los nabízí Čechům ideální výzvu, otestuje i týmovost

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Existovaly snazší varianty, ale je dobře, že to dopadlo zrovna takhle. Pokud fotbalová reprezentace něco opravdu potřebuje, tak ověřit si, na co skutečně má. Jestli na mistrovství světa, které příští...

21. listopadu 2025  7:17

Parrott, Ferguson či Höjlund. Kým se čeští soupeři v baráži mohou pochlubit?

Irský útočník Troy Parrott slaví vítězný gól v utkání s Maďarskem.

Ve svých kádrech nemají vyloženě hvězdy. Irové či Dánové, kteří se budou snažit zastavit české fotbalisty v baráži o postup na světový šampionát, spoléhají především na týmovou sílu stejně jako Češi....

20. listopadu 2025  19:16

Vzkaz fanoušků reprezentaci: Jedna výhra nás neumlčí. Podporu ale neukončíme

Čeští fanoušci se zlobí na fotbalisty, že před ně nepřišli na děkovačku.

Až čeští fotbalisté rozehrají v březnu barážové utkání s Irskem, budou mít zase v zádech aktivní fanoušky. „Budeme vás dál podporovat i v těžkých časech,“ vzkázala iniciativa Fanatismus Česko, která...

20. listopadu 2025  18:04

Rekordní pokuta. Slavia za chování fanoušků v Plzni zaplatí 600 000 korun

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise rekordní pokutu 600 000 korun za řádění fanoušků v ligovém utkání 15. kola v Plzni. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

20. listopadu 2025  17:27,  aktualizováno  17:52

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

20. listopadu 2025  15:14

Za Priskeho vstup do kabiny zaplatí rozhodčí Beneš tisícovou pokutu

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš.

Sudí Jan Beneš dostal kvůli návštěvě trenéra sparťanských fotbalistů Briana Priskeho v kabině rozhodčích po zářijovém utkání 8. kola první ligy v Hradci Králové pokutu 1000 korun. Trest stanovila...

20. listopadu 2025  14:23

Roberte, už žádný gól. Barcelona žádala Lewandowského, aby nemusela platit

Barcelonský útočník Robert Lewandowski (vlevo) se dostává do šance přes obránce...

V Katalánsku se toho horkého května 2023 už dva týdny slavil ligový titul fotbalistů Barcelony, když si vedení klubu pozvalo do kanceláře jednoho ze strůjců triumfu. „Roberte, máme na tebe prosbu....

20. listopadu 2025  11:11

