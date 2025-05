Co bude s Karabcem? Hamburk chce využít chaosu ve Spartě, rád by zaplatil méně

Adam Karabec (v popředí) se raduje z prvního gólu za druholigový Hamburk. | foto: MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Profimedia, Profimedia.cz

Tradiční klub má podle nejčtenějšího deníku Bild nadále zájem, aby u něj český mládežnický reprezentant pokračoval. Sám hráč opakovaně deklaroval, že se v Hamburku cítí skvěle a chce zůstat.

Aby ne, když si může příští sezonu zahrát německou nejvyšší soutěž.

„Doufám, že ať to dopadne jakkoliv, bude vše brzy vyřešené, abych mohl jet na dovolenou nebo na Euro s tím, že vím, kde začnu novou sezonu,“ říkal Karabec v rozhovoru pro iSport.

A mládežnické mistrovství Evropy na Slovensku startuje už za dva týdny. Čerstvé informace nicméně nenaznačují, že se jednání nějak pohnula.

„Chaos v Praze! Pomůže to Hamburku?“ křičí titulek pod Karabcovou fotkou ve slunečních brýlích, na nichž má fixou napsáno „Aufsteiger“, tedy postupující.

Němci nadále deklarují, že zmiňovaných 105 milionů korun nezaplatí a doufají, že se jim podaří vyjednat nižší cenu. I s ohledem na to, že český tým, který skončil v lize čtvrtý a jen tak tak proklouzl do předkol Konferenční ligy. Má tedy dost starostí s hledáním trenéra a přestavbou kádru a peníze by se mu hodily.

Sparta je ale podle informací českého webu inFotbal.cz dál neústupná. Sama může použít argument, že je o ofenzivního Karabce zájem i jinde v zahraničí, což platí dlouhodobě.

Karabec nevylučoval ani možnost, že nový ročník načne ve Spartě. Jenže sám poukázal na to, že zatímco v Hamburku začínal většinou v základu, ve Spartě byl spíš náhradníkem, což znovu okusil i na konci této sezony.

„Ale můžu si říct, že jsem byl důležitý článek týmu, to mi dělá radost,“ dodal Karabec. Ve druhé lize se trefil třikrát a přidal šest asistencí, další jednu ještě v poháru, čímž s přehledem překonal své bodové maximum ze Sparty.

Kde se ukáže v příští sezoně, tak stále neví. Obě strany mohou pohodlně vyčkávat, možnost odkupu platí do poloviny června. „Je to takový transferový poker,“ komentuje situaci Bild. Může se tedy stát, že jasno nebude ani během malého Eura.