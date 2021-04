Trestejme fotbalisty za mluvení se zakrytou pusou, navrhuje Seedorf

K incidentu došlo v závěru vyhroceného osmifinále Evropské ligy, kdy se Kúdela naklonil ke Kamarovi a něco mu se zakrytými ústy řekl. Podle finského záložníka šlo o rasistickou urážku, což český reprezentant popřel.

UEFA Kúdelovi preventivně zastavila činnost na jedno utkání a případ dál vyšetřuje, stejně jako obvinění, že Kamara po zápase českého fotbalistu v útrobách stadionu fyzicky napadl.

Zakrývání úst při komunikaci na hřišti se podle Seedorfa stalo v poslední době běžnou věcí a to se čtyřnásobnému vítězi Ligy mistrů s Ajaxem, Realem Madrid a AC Milán nelíbí. Vše by proto vyřešil jednoduchým pravidlem.

„Mělo by to být na trávníku zakázáno. Sport musí být transparentní, tak proč si zakrývat pusu, když něco musím říct soupeři?“ prohlásil na on-line konferenci Evropské rady zabývající se rasismem.

„Při mluvení se spoluhráči nebo trenérem je to v pohodě. Ale mluvit takhle s rozhodčím nebo soupeřem by podle mě mělo být v každém sportu zakázané. Musí za to být žlutá karta, abychom se podobného chování zbavili,“ uvedl pětačtyřicetiletý Seedorf.

„Viděl jsem, že hráči v poslední době takhle začali komunikovat a v uplynulých týdnech a měsících z toho bylo několik rasistických situací. Přitom zavedením pár pravidel to jde všechno vyřešit,“ prohlásil.