V Číně se Premier League do televize nedostane, vadí podpora Ukrajiny

V Číně se o nadcházejícím víkendu nebudou vysílat zápasy fotbalové Premier League. Podle serveru BBC vadí majiteli práv akce na podporu Ukrajiny, kterou anglická soutěž naplánovala.

IMAGINE ALL THE PEOPLE, SHARING ALL THE WORLD. Slova z písně Imagine od Johna Lennona ukázali na transparentu společně hráči Evertonu a Borehamu. Jako podklad sloužila vlajka Ukrajiny, která čelí ruské invazi. | foto: AP