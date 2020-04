Závod s časem pro brazilské hvězdy. Začne čínská liga bez posil z ciziny?

Zvětšit fotografii Brazilští fotbalisté Oscar (vlevo) a Hulk (vpravo) v dresu čínského týmu Šanghaj SIPG. | foto: Profimedia.cz

dnes 13:29

Těžko říct, co by s nimi na letišti v Šanghaji provedli, kdyby jejich soukromý tryskáč k ranveji dosedl jen o pár minut později. Tři brazilští fotbalisté Hulk, Oscar a Ricardo Lopes, kteří si vydělávají v Číně, do země přicestovali pouhých jedenáct minut před tím, než v sobotu uzavřela hranice pro všechny cizince. Bez výjimek.

Zatímco tři hvězdy klubu Šanghaj SIPG teď čeká dvoutýdenní karanténa v týmovém hotelu, po které se připojí k mužstvu a přípravám na novou sezonu, více než třicítka dalších zahraničních fotbalistů a trenérů se podle čínských médií vrátit nestihla. Například rakouský reprezentant a bývalý střelec anglických klubů West Hamu či Stoke Marko Arnautovič. Nebo Paulinho, který do Číny už podruhé odešel předloni z Barcelony a v minulém ligovém ročníku řídil Kuang-čou Evergrande na cestě za titulem. Dal devatenáct gólů. V obavách z druhé vlny koronavirové nákazy, jejíž epicentrum se právě z Číny přesunulo do Evropy a Spojených států, Peking před týdnem rozhodl o uzavření hranic země pro všechny cizince včetně těch, kteří mají platná víza i povolení k pobytu. A závod s časem v tu chvíli začal. Od vyhlášení opatření do jeho uskutečnění zbývalo jen něco málo přes čtyřiadvacet hodin. A protože zatím není jasné, jak dlouho zůstane Čína všem cizincům zapovězena, spoustu fotbalistů, trenérů i klubů to dostalo do potíží. Jak by asi čínská liga vypadala bez svých zahraničních hvězd? Někteří hráči jsou bez fotbalu i čtyři měsíce, protože minulý ročník čínské ligy skončil v prosinci. Ten nový měl původně odstartovat na konci února, což kvůli šíření onemocnění COVID-19 pochopitelně nešlo. Momentálně je proto nový začátek sezony stanoven na 18. dubna, jenže ani tehdy zřejmě fotbal v Číně nezačne. Možná v květnu. Hvězdy do karantény, fandové k televizím. Čína jako vzor pro celý svět Čína uzavřela hranice cizincům kvůli opětovnému šíření nákazy koronavirem. Nemoc si minulý týden z Evropy přivezl i belgický fotbalista Marouane Fellaini z týmu Šan-tung Lu-neng, nyní je v izolaci. „Můj klient se chystal na návrat do země, ale jakmile Čína zakázala kvůli koronaviru příjezd cizinců, všechny plány seškrtal,“ komentoval pro server The Athletic situaci útočníka Alana Kardeca jeho agent Marcos Casseb. Paulo Pitombeira, který zastupuje v Číně další brazilské fotbalisty, zase tvrdí: „Mají osobní trenéry, připravují se individuálně, ale jsou to profesionálové, kteří chtějí hrát a ne sedět doma a občas si zacvičit.“

Přesto jim teď jako většině sportovců po celém světě nezbývá nic jiného. Jak dlouho ještě?