Eriksen se stal rok po srdečním kolapsu na ME posilou Manchesteru United

Eriksen se vrátil k profesionálnímu fotbalu v únoru v dresu Brentfordu. V závěru ročníku stihl odehrát 11 utkání a gólem a čtyřmi asistencemi pomohl nováčkovi Premier League k 13. místu. Po konci sezony mu vypršel krátkodobý kontrakt a do Manchesteru zamířil zadarmo jako volný hráč.

„Manchester United je výjimečný klub a už se nemůžu dočkat, až se připojím k týmu,“ uvedl Eriksen, který hraje znovu fotbal i díky voperovanému kardioverter-defibrilátoru. Do týmu si ho vybral nový kouč „Rudých ďáblů“ Erik ten Hag.

„Sledoval jsem už jeho práci v Ajaxu, je to fantastický trenér. Když jsem teď blíž poznal, jakým stylem hry se chce prezentovat, tak se těším o to víc. Stále mám velké ambice a tohle je to správné místo, kde je můžu naplnit,“ řekl bývalý hráč Ajaxu, Tottenhamu nebo Interu Milán.

Eriksen zažil nejen úspěšný návrat do Premier League, ale v březnu zazářil i při obnovené premiéře v dánské reprezentaci. V přípravných utkáních se hned uvedl dvěma góly.

„Christian patří za celou dobu své kariéry k nejlepším ofenzivním záložníkům v Evropě. Není divu, že měl v létě tolik nabídek, a my jsme velmi rádi, že si vybral nás. Je to navíc lídr a přinese do kabiny velké zkušenosti,“ řekl sportovní ředitel United John Murtough.