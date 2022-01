Eriksen už patří Brentfordu. Přivádíme světovou třídu, hlásí klub

„Využili jsme neuvěřitelné příležitosti a přivedli do Brentfordu hráče světové třídy,“ pochvaluje si trenér Thomas Frank.

On i Eriksen nicméně moc dobře vědí, že jde o první velkou zkoušku, kterou tělo (a zejména srdce) dánského středopolaře po dlouhé době zakusí.

Devětadvacetiletý záložník musel loni v prosinci ukončit angažmá v Interu Milán, kvůli voperovanému defibrilátoru totiž nemohl v Itálii hrát.

V Anglii to však zakázané není a Eriksen prošel zpřísněnými zdravotními testy. Dostal potvrzení sportovního kardiologa, jeho příchod posvětila tamní asociace i vedení Premier League.

„Christian pochopitelně sedm měsíců netrénoval s týmem, ale hodně pracoval sám. Je fit, ale budeme ho muset dostat do zápasové kondice,“ uvědomuje si kouč Frank. „Těším se na vzájemnou spolupráci a věřím, že se dostane zpátky na nejvyšší úroveň.“

Eriksen se během své rekonvalescence připravoval individuálně. Nejprve v rodném Odense, pak ve švýcarském Chiassu. Naposledy trénoval s rezervou Ajaxu Amsterdam a cítil se zdravotně bez jakýchkoliv omezení.

Už dřív se nechal slyšet, že by se rád vrátil mezi elitu. Jeho snem je znovu si zahrát za reprezentaci a ideálně i na letošním mistrovství světa v Kataru.

„Chci hrát a dokázat, že se můžu vrátit na stejnou úroveň,“ řekl Eriksen začátkem roku v rozhovoru pro dánskou televizi DR.

Jeho prvním krokem je stěhování do Londýna, kde dříve sedm roků působil v Tottenhamu. Vrací se po téměř dvou letech, za Spurs odehrál přes tři stovky zápasů.

Mimochodem, s trenérem Frankem se zná ještě z dob, kdy nastupoval za mládežnické výběry Dánska. Potkali se, když Frank vedl mužstvo do 17 let.

„Těším se, až budu zase s Christianem spolupracovat. Od chvíle, co jsem ho naposledy vedl, uběhl nějaký čas. Tehdy mu bylo šestnáct a stal se jedním z nejlepších záložníků v Premier League. K tomu vyhrál řadu trofejí v Evropě a stal se hvězdou dánské reprezentace,“ pravil Frank.

„Christian ve své nejlepší formě umí dirigovat hru. Volí správné přihrávky a je hrozbou pro soupeře. K tomu výborně zahrává standardní situace. Je to hráč, kterému můžete dát míč a on vyřeší všechny problémy, které má před sebou. Do klubu přinese také zkušenosti z vrcholového fotbalu. Věřím, že bude mít velký vliv jak v kabině, tak na hřišti,“ dodal kouč.

Eriksen před Tottenhamem nastupoval také za Ajax Amsterdam, za národní mužstvo nasbíral 109 startů. Jenže loni při fotbale málem zemřel.

Dvanáctého června v úvodním utkání Dánů na Euru proti Finsku prodělal srdeční zástavu přímo na trávníku.

Díky rychlému zásahu lékařů, kteří Eriksena vrátili do života i za pomoci defibrilátoru, nedošlo k tragédii.

Po dvanácti minutách ošetřování na hřišti Eriksena z Parken stadionu v Kodani odvezli na nosítkách a ve stabilizovaném stavu převezli do nemocnice.

Téměř dvě hodiny se nehrálo. Hráči i fanoušci byli v šoku a v napětí, jak to s Eriksenem dopadne.

Nakonec na žádost obou týmů se zápas skupiny B dohrál, Finsko zvítězilo 1:0 gólem ze závěru utkání. Dánové přesto později na šampionátu dokráčeli až do semifinále, kde po prodloužení nestačili na Anglii.

Eriksen podstoupil několik vyšetření. Necelý týden po kolapsu absolvoval operaci při níž dostal kardioverter-defibrilátor, který mu hlídá činnost srdce.