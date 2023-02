Rozhodl zápas, pak začaly otřesy. Ghanského fotbalistu našli zraněného v suti

Snad má příběh někdejšího ghanského reprezentanta šťastný konec.

„Christiana vytáhli zraněného. Náš sportovní ředitel Taner Savut je bohužel stále pod troskami,“ řekl Mustafa Ozat, viceprezident klubu Hatayspor, rozhlasové stanici Radyo Gol.

Původní informaci o pohřešovaném fotbalistovi aktualizovala Ghanská fotbalová asociace. „Dostali jsme pozitivní zprávy, že Christian Atsu byl zachráněn z trosek zřícené budovy a je v nemocnici. Pokračujme v modlitbě za Christiana.“

Český fotbal vyjádřil podporu turecké federaci Předseda české fotbalové asociace Petr Fousek v osobním rozhovoru s prezidentem tureckého svazu Mehmetem Büyükeksim vyjádřil upřímnost soustrast a podporu. „S obrovským zármutkem sledujeme následky této katastrofy a její dopad na tamní civilní infrastrukturu, tu fotbalovou pochopitelně nevyjímaje. Tato událost je pro naši asociaci citlivou i proto, že ve městě Gaziantep náš národní tým před pouhými třemi měsíci sehrál přípravné utkání proti turecké reprezentaci,“ poznamenal Fousek. V listopadu to byl na krásném stadionu v Gaziantepu vůbec první zápas turecké reprezentace, domácí vyhráli 2:1.

Rozsah zranění jedenatřicetiletého ofenzivního hráče není znám.

Atsu vyrůstal doma v Ghaně v akademii pod záštitou Feyenoordu, ale v sedmnácti letech přestoupil do Porta. Ligu začal hrát v nedalekém Vila de Conde za Rio Ave. V létě 2013 přestoupil do Chelsea, ale obratem putoval na hostování do spřáteleného Vitese Arnhem.

Pak si přece jen Premier League zahrál za Everton. Hostoval také v Bournemouthu či Málaze. V létě 2017 ho za 7,5 milionu eur z Chelsea koupil Newcastle. Po čtyřech letech po vypršení smlouvy zamířil do Saúdské Arábie a od loňského září je v Turecku.

Za národní mužstvo Ghany nasbíral šedesát startů a dal deset branek. Je účastníkem mistrovství světa 2014 v Brazílii, na turnaji odehrál všechna tři utkání ve skupině, dál se Ghana nedostala. Naposledy reprezentoval v roce 2019.

Atsu nebyl jediným hráčem Hataysporu, klubu ze starověkého města Antakya, kterého pohřešovali. Zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály zasáhlo rozsáhlou oblast na turecko-syrském pomezí.

Epicentrum se nacházelo nedaleko Gaziantepu, kde v listopadu odehráli mezistátní zápas čeští fotbalisté. Antakya od něj leží přibližně dvě stě kilometrů. V Gaziantepu působí i český obránce Matěj Hanousek, v pondělí se ohlásil, že je s rodinou v pořádku.

Na podzim tam působil útočník Tomáš Pekhart, dříve František Rajtoral, který tam však během svého angažmá spáchal sebevraždu.

Přírodní katastrofa strhla tisíce budov, přes pět tisíc lidí zemřelo. Počet obětí ještě může růst, protože pod troskami se nachází tisíce lidí a šance na jejich záchranu postupně klesají.